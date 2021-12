Wat heeft Zeewolde eraan als er een datacentrum van Meta komt?

Facebooken, instagrammen en whatsappen vereisen veel dataopslag. Zolang wij daar gebruik van maken is het flauw om tegen grote datacentra te zijn. Maar wat zou de beste plek zijn om die energieslurpende dingen neer te zetten? Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft zijn oog op de Flevopolder laten vallen en heeft inmiddels de helft van de benodigde 166 hectare grond van de gemeente Zeewolde gekocht, die het weer gekocht heeft van lokale boeren. Meta maakt graag goede sier met duurzaamheid en stelt op zijn website dat nieuwe datacentra op honderd procent duurzame energie draaien, veel minder koelwater gebruiken en soms ook restwarmte benutten. Dat doen ze bijvoorbeeld in het Deense Odense, waar bijna zevenduizend woningen verwarmd worden met overtollig warm water uit het datacentrum. Dat hebben die Denen slim onderhandeld.

Welke duurzaamheidseisen heeft de gemeente Zeewolde aan Meta gesteld? Tot nu toe is alleen bekend geworden dat windenergie gebruikt gaat worden. Maar dan wel van windturbines die er al staan en via de aankoop van certificaten van in het buitenland geproduceerde groene energie. Er is geen eis om bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken te plaatsen. De eerste conclusie is dus dat er netto minder lokale groene energie beschikbaar is voor woningen en lokale bedrijven. Vervolgens was er geen plan voor het gebruik van restwarmte. De tweede conclusie is dat restwarmte verspild wordt. Gelukkig heeft het Rijk nu de eis aan Meta gesteld dat er duurzamer omgegaan moet worden met energie en restwarmte, anders mag het bedrijf de andere helft van de benodigde grond niet kopen.

Burgercoöperatie doet bod

Verder heeft de gemeente de grond onderhands aan Meta verkocht zonder anderen de kans te geven een bod te doen. Sterker, de provincie heeft onlangs een moratorium afgekondigd op datacentra in de Flevopolder. De burgercoöperatie Land van Ons heeft vorige week nog snel een bod uitgebracht om de vruchtbare landbouwgrond te verkrijgen en vervolgens te verpachten aan duurzame boeren. De derde conclusie is dat er dus een duurzamere bestemming van de grond mogelijk is.

De gemeente Zeewolde probeert tot slot de deal te verkopen met het werkgelegenheidsargument. De bouw zal zeker heel wat tijdelijke banen opleveren, maar daar zit de krappe bouwsector echt niet op te wachten. En volgens de website van Meta zelf leveren datacentra hooguit 400 permanente banen op – een aantal dat mij eerlijk gezegd schromelijk overdreven lijkt. Wellicht als je ook indirecte banen meetelt, van toeleveranciers, transport en onderhoud. Maar die banen krijg je ook als Land van Ons de grond verpacht, want biologische landbouw is veel arbeidsintensiever dan de huidige intensieve landbouw op die grond.

Geen Malieveld vol trekkers

Wat mij brengt bij de vraag waarom die boeren zomaar hun grond hebben verkocht. Als het om teruggeven aan de natuur vanwege stikstof gaat, staat het Malieveld vol met trekkers. Maar als er een datacentrum komt, hoor je niks. De gemeente schijnt er een flink bedrag voor betaald te hebben.

Hoeveel heeft Meta er vervolgens voor betaald? Je mag toch hopen dat de gemeente er flink aan verdiend heeft om de inwoners te kunnen compenseren voor het verlies aan beschikbare windenergie voor de Zeewoldenaren. Het ware gezicht van Facebook is misschien niet zo mooi als de plaatjes die circuleren via hun datacentra.