Wat heeft Kuipers voor ogen bij de volgende coronagolf? We weten het niet, en dat is niet goed

Waar ik dus last van heb, en je zou het een milde vorm van long covid kunnen noemen, is dit: de angst dat we bij een volgende golf in eenzelfde chaos terechtkomen als bij de vorige. En dat Willem Engel dan weer overal opduikt, met in zijn kielzog de schaamteloze jodensterren, de zogenaamde tribunalen en andere onsmakelijkheden. Niet dat hij en de zijnen afhankelijk zijn van een haperend beleid, maar ze spinnen er wel garen bij.

We verkeren qua corona in vredestijd, zeggen de mensen die het weten kunnen, maar eigenlijk bedoelen ze een wapenstilstand. De gevechten kunnen zomaar weer losbarsten. De Europese ziektedienst ECDC verwacht dat nog voor de herfst een nieuwe, besmettelijker omikronvariant rond zal gaan, D66-minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid houdt rekening met 5 tot 10 miljoen besmettingen in het winterseizoen. De vraag is daarom of we de vrede van dit moment wel goed gebruiken: bereiden we ons voor op een volgende slag? Wat doet de overheid ditmaal?

Vorige week schreef ik hier over een landsbestuur dat niet besturen wil, een overheid die problemen over allerlei schuttingen gooit onder het mom van decentralisatie en liberalisatie, en hoewel Rutte-IV deze erfenis van de vorige kabinetten-Rutte op verschillende punten wil herstellen, lijkt dat bij corona juist niet het geval. Ik zeg ‘lijkt’ omdat het concrete langetermijnbeleid van Kuipers nog gestalte moet krijgen, maar de bedoeling van de minister is de regie vooral bij de samenleving neer te leggen. “Corona is echt van ons allemaal, Den Haag is niet meer alleen verantwoordelijk”, zei hij tegen de NOS. “De sectoren en de burgers zeggen zelf: laat ons de regie nemen.”

Eerder had Kuipers al aangekondigd dat zijn strategie erop gericht zou zijn de samenleving ‘open’ te houden, ook als het virus weer zou oprukken. Met dat uitgangspunt kun je het onmogelijk oneens zijn, maar de vraag is natuurlijk: hoe dan, in welke mate en tegen welke prijs? Als daar geen antwoord op komt, is het niet meer dan een vrome wens. Of een gevaarlijk experiment. Lang niet alle maatschappelijke sectoren zijn voorbereid op een nieuwe pandemie, zei de Kuipers maandag bij een hoorzitting in de Kamer, en die inschatting was wederzijds. “Wat van de overheid verwacht mag worden is niet uitgewerkt,” zei hoogleraar huisartsengeneeskunde André Knottnerus.

De onzekerheden – om niet te zeggen alarmsignalen – betreffen de inmiddels vertrouwde zaken als personeelscapaciteit, ic-bedden en vaccinatie-snelheid, maar ernstiger is dat ook principiële kwesties in de lucht blijven hangen. Peter van der Voort, D66-senator en tevens hoofd intensive care in Groningen, schetste in Trouw het cruciale dilemma aldus: “Ook het scenario waarin we de maatschappij open houden ten koste van de zorg voor coronapatiënten, die dan niet allemaal naar het ziekenhuis kunnen, moet op tafel liggen.”

Is dat het scenario dat Kuipers voor ogen heeft, in het uiterste geval? We weten het niet, en dat is niet goed. Bij het uitbreken van de pandemie in 2020 waren we niet voorbereid op dergelijke vragen, maar toen was er het excuus van het onverwachte. Nu niet.