Wat heb ik als huizenbezitter aan prijsstijgingen?

Voyeur

Een breed uitgemeten verhaal over een slachtoffer van een verkrachting (Trouw, 12 februari). Op de voorpagina staat dat de vrouw zegt te zijn verkracht: gepenetreerd in een bezemkast. Voorop de Verdieping staat: ze werd verkracht. Ook is hier te lezen dat de dader nog wel een condoom omdeed. Ik voel me een voyeur. Ik wil niet alles lezen. Wat waren de overwegingen om ons dit zo uitgebreid voor te schotelen? MeToo in het leger? MeToo is overal!

Jeantine Torbijn, Rotterdam

Wooncrisis

Ik ben het grotendeels eens met de analyse van Cody Hochstenbach (Trouwe, 11 februari) dat de huidige wooncrisis geen toeval is, maar het gevolg van bewust beleid door met name de VVD en het CDA, met medewerking van de PvdA. Op één punt ben ik het niet eens met Hochstenbach. Hij stelt dat prijsopdrijving mensen die al een huis bezitten, tevreden zou stemmen. Ik ben zo’n huizenbezitter die elk jaar de prijs van zijn huis ziet stijgen en dat met leden ogen aanziet. Ik vraag niet om die prijsstijgingen, ze overkomen mij. Zo ook de almaar stijgende belasting die ik jaarlijks aan de gemeente moet betalen, gebaseerd op de steeds stijgende WOZ-waarde. En als ik naar een ander huis wil omzien, belangrijk voor de doorstroming, dan word ik geconfronteerd met huizenprijzen die ver boven de WOZ-waarde liggen.

Ernst Detering, Den Haag

Dingeman

Nu is aangekondigd dat de strip gaat ophouden, zou ik tegen Anton Dingeman willen zeggen: you are always on my mind. Na jaren van positieve indoctrinatie kijk ik inmiddels een beetje mee door Dingemans ogen naar de ons omringende werkelijkheid. Ik maak een diepe buiging voor Pieter Geenen en dank hem voor de wijze en humorvolle manier van kijken. Daar kan een mens mee vooruit, dat geeft de burger moed.

Har Linssen, Maastricht

Oekraïne

De oplossing voor de crisis om Oekraïne is volgens mij niet moeilijk. Na de val van de muur heeft Oekraïne haar kernwapens afgeschaft na garanties van Rusland over de soevereiniteit van het land. Met de bezetting van de Krim heeft Rusland die garanties geschonden, dus heeft Oekraïne ook weer recht op kernwapens. Ik denk niet dat Poetin het risico zal nemen dat Moskou een rokende puinhoop wordt.

Frits Eveleens, Rotterdam

Ajax

John Graat (Sport, 12 februari) stelt dat Erik ten Hag weg moet bij Ajax. Maar deze trainer heeft het goed gedaan, mede dank zij de goede organisatie. Ajax is een club waar je graag bij wilt horen. Ten Hag is prima in staat om zijn eigen koers te bepalen. ’Overmarsjes’ zijn er overal en daarom moeten de trainer en club zich nu weer richten op voetbalzaken.

Ko Rijkers, Waalwijk

Prikkie

Met het CJP kunnen jongeren voor een prikkie naar bios of theater, schrijft de redactie (Trouw, 12 januari). Aangenomen natuurlijk dat ze al drie prikkies gehad hebben.

Henk van Netten, Ruinerwold