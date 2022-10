Wat hadden mensen nu eigenlijk verwacht van FvD?

Er zou hier een andere column hebben gestaan, maar terwijl ik die had getikt en controleerde op fouten, was er commotie ontstaan over Gideon van Meijeren, die als Kamerlid had geprobeerd journaliste Merel Ek te intimideren op haar werkplek. Terwijl ik de vele boze reacties en afkeuringen van politici en journalisten voorbij zag komen op sociale media, was eigenlijk mijn enige gedachte: wat hadden jullie dan verwacht?

Wat had men verwacht van een partij die amper een week na de verkiezingswinst van 2019 een Meldpunt voor Linkse Leraren opzette? Waarom kon Baudet keer op keer aanschuiven bij talkshows en programma’s waar hij met fluwelen handschoenen werd behandeld, zelfs nadat hij de slogan ‘Saneer de NPO’ lanceerde en een jaar later in een filmpje verkondigde dat ‘de media niet te vertrouwen zijn’? Toen Nederland een dikastocratie werd genoemd en rechters verdacht werden gemaakt? Waar was deze massale woede en afkeuring toen FvD talloze eerdere keren toonde hoe gevaarlijk de partij is voor de democratische rechtsstaat? Waar dacht men dat dit uiteindelijk in zou eindigen?

Iedereen die van meet af aan waarschuwde voor FvD, iedereen die het al in zijn botten kon voelen waar dit uiteindelijk naartoe zou en zal gaan leiden, werd gesust en weggehoond, want Baudet was immers ‘een fris geluid’. Het intellectuele alternatief voor Wilders, van wie duidelijk was geworden dat hij alleen maar vanuit de oppositie wilde blijven schreeuwen hoe knettergek iedereen was. Bovendien was er De Boze, Teleurgestelde Burger, die zich al sinds de moord op Fortuyn overschreeuwde en op elk mogelijk medium een podium kreeg, maar die zich nog steeds ongehoord voelde en die niet mocht vervreemden van de politiek.

Zachtzinnge behandeling

Dus werd Baudet overal uitgenodigd. En uitgenodigd. En kritiekloos naar huis gestuurd. Waar hij wel kritisch werd bevraagd, liep hij weg, om vervolgens weer door anderen uitgenodigd te worden die hem zachtzinnig behandelden, zodat hij daar niet weg zou lopen.

Want het FvD had precies de juiste toon en het juiste standpunt over immigratiepolitiek en was ambitieus genoeg om dit te realiseren. Dus sloot men de ogen voor de andere fascistische trekjes die deze partij vertoonde, nam men ze voor lief, bagatelliseerde ze.

Geen enkel fascistisch regime is van de ene op de andere dag ontstaan. Elke concessie, elk compromis en elke goedbedoelde zoektocht naar verbinding met een fascistische partij betekent het inleveren op de democratische rechtsstaat. Alles wat je door de vingers ziet en waar je niet onmiddellijk tegen optreedt, wreekt zich op de langere termijn.

De Nederlandse samenleving was decennialang vrij immuun voor deze invloeden zolang de Tweede Wereldoorlog nog relatief vers in het collectieve geheugen zat. Maar dat dat Nederland niet meer bestaat, werd pijnlijk duidelijk tijdens de pandemie, toen zoiets als een vaccinatie en een avondklok leidden tot grove vergelijkingen met de Holocaust.

Zowel de politiek als de journalistiek moeten zich bezinnen op de vraag hoe zij in deze veranderde wereld van desinformatie en digitale (buitenlandse) invloeden om moeten gaan met fascistische partijen, maar ook met de achterban die geen moeite heeft op deze partijen te stemmen.