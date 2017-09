Wat had ik gedaan, toen doping 'normaal' was?

"Hallo, met Pauw."

"Hallo, met Hart van Nederland."

"Hallo, met alles wat daar tussenin zit. Je hebt vast in de Volkskrant over Leontien van Moorsel en haar dopinggebruik gelezen? Wat vind je ervan? Je hebt toch bij haar in de ploeg gezeten?"

"Ja, dat klopt, ik heb in haar ploeg gefietst. Maar niet samen met Leontien. Zij was al gestopt toen ik begon met wielrennen."

"O. Ah. Maar toch: heb je er wel eens wat van gezien? Heb je wel eens wat gemerkt?"

En vanaf dit moment is het gesprek voor mij eigenlijk al afgelopen. Want als ik 'nee' zeg, wat de waarheid is, denken negen op de tien mensen: "Uhuh, dat beweren ze allemaal, die wielrenners." Ik sta met 10-0 achter en kan die achterstand op geen enkele manier inhalen. Dat de meeste mensen zo denken, begrijp ik heel goed. Zelf geloof ik wielrenners ook vaak genoeg niet, zeker als het over de periode Lance Armstrong gaat.

Reacties

De vraag of het waar is wat dokter Janssen over Leontien beweert, kan me zoveel jaar na dato eigenlijk niet zoveel schelen. Wat ik interessanter vind, zijn de reacties die ik gedurende het weekend las. Als er een buitenlandse renner wordt gepakt, zijn we er als de kippen bij om hard te oordelen. Maar nu het een van ons betreft, een leuke, goedlachse dame die zich maatschappelijk enorm heeft ingezet de afgelopen jaren, gaan de hakken in het zand.

De dokter had z'n mond moeten houden, daar vanuit z'n luxe huis in Thailand. Nog even oude koeien uit de sloot halen zeker. Had 'ie eerder moeten doen. En artsen hebben toch een beroepsgeheim?

Op zich zijn deze reacties niet gek: het is nu eenmaal het makkelijkst om te denken dat dopinggebruik bij slechte mensen hoort - en niet bij iemand die we sympathiek vinden. Maar de wereld is niet zwart-wit. Veel mensen doen wel eens slechte dingen, maar zijn om die reden nog geen slechte mensen.

Begrijp me niet verkeerd: ik wil dopinggebruik niet goedpraten. Integendeel. Maar het feit dat het nu over iemand gaat van wie je je dat niet kan voorstellen, dwingt je tot nadenken over de vraag: wat had ik gedaan, in een tijd waarin doping 'normaal' was, in een tijd waarin je wist dat je tegenstanders het ook allemaal deden?

Ik zou persoonlijk het liefst heel hard roepen dat ik natúúrlijk niet naar doping had gegrepen. Dat is het makkelijkst, het meest sociaal wenselijk ook. Maar eerlijk is eerlijk: ik ken mijn eigen ambitie en durf mijn hand niet voor mezelf in het vuur te steken. Daarom ben ik ook blij dat ik nooit voor die keuze heb gestaan.

Of ik het goed vind dat dit naar buiten is gekomen - of het nu waar is of niet? Ja. De generatie renners die nu koerst, heeft al veel over deze vraag nagedacht. De cultuur is daardoor veranderd: doping, dat willen we niet meer. Dat velen daar zo over denken, daar durf ik m'n hand wél voor in het vuur te steken. Ik heb met hen getraind en gekoerst, we hebben het er vaak over gehad. Door dit verhaal wordt die overtuiging alleen maar groter. Dat weet ik zeker.

Bereikt dokter Janssen via een omweg toch wat hij beweert te willen. Want zijn claim dat hij openheid van zaken heeft gegeven voor de toekomst van de sport, daar geloof ik eigenlijk geen fluit van. Dan was hij namelijk niet alleen met beschuldigingen, maar ook met aanbevelingen en oplossingen gekomen. Of beter: dan was hij met zijn getuigenis naar de Dopingautoriteit gestapt, in plaats van naar de krant.

