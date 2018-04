Wat gebeurde in verpleeghuis De Leeuwenhoek, is dat schrijnend of hartverwarmend?

Ik denk zelfs dat de vier afleveringen, waarvan de eerste donderdag door omroep Human is uitgezonden, indringend het leven laat zien van mensen met dementie op een gesloten afdeling.

"Een van de mooiste projecten die ik ooit op televisie heb gemaakt", zo citeert de AD-site Hugo Borst. "We tonen een realistisch en evenwichtig beeld van het bestaan daar. Het is eerder hartverwarmend dan schrijnend."

Het 'feestje' werd echter grondig bedorven door deze krant. Een dag voordat de met veel publiciteit omklede eerste aflevering werd uitgezonden bracht Trouw op de voorpagina en uitgewerkt in de Verdieping het verhaal over misstanden in De Leeuwenhoek. Artsen, psychiaters en ergo- en fysiotherapeuten hadden een brandbrief geschreven aan het bestuur dat er ingegrepen moest worden.

Wij hadden hun zienswijze graag vermeld bij de verhalen in de krant afgelopen woensdag, maar een reactie van die zijde bleef uit, ondanks dat ze er anderhalve dag de tijd voor gekregen hadden. Diezelfde dag stond wel een groot interview met Borst en Roosen in de Volkskrant, waarin Borst onder andere zegt De Leeuwenhoek een 'heel tof multiculti verpleeghuis' te vinden. Pas op deze woensdag konden we een reactie plukken van de site van Human, die we publiceerden.

Met de onthullingen in Trouw kwam de tv-documentaire in een ander daglicht te staan. Hadden Borst en Roosen, of de makers van Human, de misstanden niet gezien of gehoord, genegeerd of belemmerde hun insteek ('een liefdevol portret') het zicht op de werkelijkheid?

Een klokkenluider tipte eerder redacteur Marco Visser wat er allemaal mis was in De Leeuwenhoek. Documenten en gesprekken met andere betrokkenen bevestigden zijn verhaal. Met tussenpozen was Visser ongeveer twee maanden aan het spitten. "Waar Borst zegt dat het op de afdeling eerder hartverwarmend is dan schrijnend, concludeer ik dat het eerder schrijnend dan hartverwarmend is", luidt de harde conclusie van Visser.

'Geer & Goor van omroep Human'

Ongelukkig was het optreden van Gijsbert van Herk, voorzitter van de raad van bestuur van Humanitas, de stichting waaronder De Leeuwenhoek valt. In het tv-programma 'Nieuws-uur' zei hij woensdagavond dat hij door Trouw verkeerd geciteerd was in zijn uitspraak over Antilliaanse medewerkers, waarna hij min of meer bevestigde wat de krant had geschreven. Marco Visser had zijn uitspraken overigens op band opgenomen.

Ouderenpsycholoog Sarah Blom zei zich zorgen te maken over het 'verhippen van de dementiezorg', doordat bekende Nederlanders over dit onderwerp worden geraadpleegd in praatprogramma's. "Het debat verliest hierdoor meer en meer aan inhoud", meende ze. In dit verband noemde Trouw-recensente Maaike Bos Borst en Roosen de 'Geer & Goor van omroep Human'.

Je kunt ook de vraag oproepen of de vervlechting van functies bij een bekende Nederlander als Hugo Borst niet wringt. Hij is journalist, columnist, programmamaker en opiniemaker. Kun je hem op zijn journalistieke mores aanspreken, daar waar hij ook een agenda heeft om de dementiezorg hoog op de politiek-maatschappelijke agenda te houden en het aanprijzen van een tv-programma? Hij doet dat overigens integer, maar journalistiek gesproken is het op zijn zachtst gezegd wel ingewikkeld.

Hoofdredacteur Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant. Lees hier meer brieven van de hoofdredactie.