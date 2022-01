Wat ‘Fakkelman’ deed vinden we niet kunnen. Maar hoe dring je door tot macht die zich afschermt?

Twee prostituees krijgen kort na elkaar een kind. De ene vrouw drukt in haar slaap haar baby dood en verwisselt die heimelijk voor de baby van de andere. Die ander heeft het bedrog door. De twee vragen gehoor bij koning Salomo en eisen beiden het moederschap op over de nog levende baby. Salomo geeft opdracht het kind in tweeën te hakken. Eén van de vrouwen kan dit oordeel niet verdragen en roept Salomo op de baby dan toch maar aan de andere vrouw toe te kennen. Zaak opgelost: alleen een echte moeder staat liever haar kind af dan het in tweeën te laten hakken.

Ik herlas dit beroemde verhaal en behalve de meest in het oog springende thema’s van wijsheid en moederschap viel me nu ook iets anders op: de benaderbaarheid van de koning. Voor twee prostituees nog wel.

Hij wilde niets anders dan gehoor vragen

En ik dacht aan de bezoekjes die ‘Fakkelman’ onlangs bracht aan de huizen van Hugo de Jonge en Sigrid Kaag. Fakkelman, van wie we allemaal zeker weten dat hij eigenlijk in een gesloten inrichting thuishoort, maar van wie ik me ineens voorstelde dat hij niets anders wilde dan wat die twee prostituees in het verhaal over het salomonsoordeel deden: gehoor vragen.

Wat Fakkelman deed, vinden we massaal ­absoluut niet kunnen. Je blijft weg bij de huizen van politici. Maar hoe moet je dan ­gehoor krijgen in het Nederland van 2022?

­De ministers rijden van hun huis in een auto met chauffeur naar het ministerie of het Binnenhof. Vanaf de kansel van Nieuws­poort spreken ze het volk streng toe – maar wanneer luisteren ze naar dat volk?

Ja, eens in de vier jaar: dan gaan ze de straat op, in felgekleurde windjacks, met sneakers aan hun voeten en de camera’s van het campagneteam in hun kielzog. Dan doen ze even alsof ze benaderbaar zijn.

Waar klop je aan?

Stel, je hebt serieuze principiële bezwaren tegen het coronabeleid. Stel, je bent zzp’er en gaat ten gronde aan dat beleid. Wat kun je doen? Waar klop je aan? Stel, je bent een van de ouders in de toeslagenaffaire: een kabinet viel over jouw problematiek, en toch ben je nog altijd niet geholpen.

Hoe dring je door tot macht die zich afschermt? Politici raken jou keihard in je persoonlijke leven – waarom zou jij je dan geen toegang mogen verschaffen tot het persoonlijke leven van die politici?

Nee, het Nederland van nu is niet het Israël ten tijde van koning Salomo, maar als we werkelijk zo verontwaardigd zijn over het soort bedreigende acties als die van Fakkelman en over de partijen die daartoe opjutten, als we dat werkelijk een bedreiging voor de democratische rechtsorde vinden – dan moeten we ons ook afvragen waarom die rechtsorde voor sommigen betekenisloos is geworden.