Wat een vernedering dat Poetin ontbrak bij de D-day-herdenking

Hij sprak gebrekkig Frans, kon vrouwelijke en mannelijke lidwoorden niet uit elkaar houden en liet ze daarom stelselmatig weg: ‘Kijk, kip is bang voor hond’, zoiets. Toch vertikte hij het om nog maar één woord Russisch uit te brengen. Hij was voor het communisme gevlucht en had een grote aversie tegen alles wat met de Sovjet-Unie te maken had. Op één punt na: de Tweede Wereldoorlog. De opoffering van het Russische volk om de nazi’s te verslaan, vond hij een groot voorbeeld voor de gehele mensheid.

Lees verder na de advertentie

Eergisteren werd in Normandië, waar Vassili bijna zijn hele leven woonde en begraven is, de 75ste verjaardag van de geallieerde invasie herdacht. Het werd een feest van herinnering, groots gevierd door de kanjers van ‘de vrije wereld’. President Macron had de bevrijders van toen in hun huidige gedaantes uitgenodigd: de Amerikaan Trump, de Brit May en de Canadees Trudeau.

Nu wil ik best geloven dat Vladimir Poetin een boef is, maar hoe je het wendt of keert: hij ver­te­gen­woor­digt Rusland

Wat iedereen ook zag was de afwezigheid van de Rus Poetin: zorgvuldig ontbrekend op de lijst genodigden. Natuurlijk was er op 6 juni geen Rus in Normandië te bekennen, want Russen vochten aan het Oostfront tegen de nazi’s. Maar als de Russen, ondanks enorme verliezen, niet driekwart van de Duitse divisies hadden beziggehouden, was D-day hoogstwaarschijnlijk niet succesvol geweest. Dat weet iedereen, van historici tot politici. Voor de 70ste herdenking in 2014 was Poetin wel (door president Hollande) uitgenodigd.