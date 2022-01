Waar zit onze overheid eigenlijk? of Joehoe, overheid hier ben ik

De overheid lijkt op een wolk te zitten en kijkt minzaam naar beneden.Op 22.12.21 om 10:59 uur betaal ik 1,25 euro bij de parkeerautomaat. Om 11:10 vind ik een bon onder mijn voorruit: 67,80 euro omdat ik geen parkeergeld heb betaald. Vijf minuten later, om 11:15 uur, bel ik met de betreffende gemeente om uit te leggen dat deze boete onterecht is. De telefonist probeert de BOA te bellen, zodat de bon ongedaan gemaakt kan worden. De BOA is niet bereikbaar, ik moet een email sturen. Het adres lijkt niet te kloppen, mijn bericht wordt geweigerd. Weer de gemeente gebeld. De telefonist heeft geen oplossing, het adres klopt. Ik moet maar die 67,80 euro betalen en daarna een bezwaarschrift indienen; mijn oren klapperen. Het blijkt dat je alleen per computer een bezwaarschrift kan indienen. Ik ben van 1944 en vind dit lastig. Ook dien ik mij eerst te registreren voor ik ook maar één woord op papier kan zetten. Een andere weg bestaat niet. Samenvattend. Ik doe niets fout. Maar ik moet wel betalen en ook nog een bezwaarschrift indienen op een manier die niet bij mijn leeftijd past. Joehoe overheid! Waar zitten jullie? In de zevende hemel?

Aagt de Ruijter de Wildt, Linschoten

Wat een verademing, de nieuwe minister op volksgezondheid

Wat een verademing, de nieuwe minister op Volksgezondheid Ernst Kuipers. Een gewoon mens, tikkie onzeker nog (mag het alsjeblieft), die zich bij de feiten houdt en zichzelf is. Verlost van de agressieve framing waarmee kritiek de grond in wordt geboord.

Corrie König, Wageningen

Persconferentie te ingewikkeld

Niet alleen kijkt Nederland te weinig bij buurlanden hoe de corona-aanpak beter kan, ook wordt te weinig geleerd van anderen in ons land zelf hoe voor te lichten. Neem EenVandaag en zijn Opiniepanel: terwijl diagrammen of grafieken groot in beeld zijn, legt de presentator duidelijk uit wat daarop te zien is. Niet te veel informatie ineens, gedoseerd. Niet over iets anders gaan praten terwijl de grafieken nog in beeld zijn of, nog erger, er bijna niets over zeggen. Niet alles van een papiertje. Zo ging het niet bij de persconferentie van afgelopen vrijdag. Waarom geen eenvoudige PowerPoint met alle maatregelen netjes op een rij? Waarom grafieken zo kort in beeld? Goed voorlichten is het halve werk.

Hans Mobach, Naarden

Cultuur op waarde schatten

Cultuur heeft een lage prioriteit bij de regering (Trouw, 15 januari). Ik mis het denken in oplossingen voor deze sector nu de maatschappij langzaam aan weer open kan. Het lijkt me daarom voor de toekomst niet meer nodig om ministers op de eerste rang plaats te laten nemen bij de Matthäus Passion in Naarden, genoeg mensen die deze plaatsen beter kunnen waarderen.

Karin Bakker Alphen aan den Rijn

Sportschool kan nodig zijn

Fijn dat Janneke van Dijk genoeg heeft aan fietsen in de buitenlucht om fit te blijven (lezersreacties, 14 januari). Maar er kunnen redenen zijn om te willen sporten in een sportschool. Zoals de professionele begeleiding, omdat je last hebt van rug of knieën.

Rina Harsmolle, Hardenberg

Moet code zwart vermeden worden?

Een waardevolle bijdrage van Rob Baltussen (Opinie, 15 januari) over de vraag of code zwart wel koste wat kost vermeden moet worden. De gangbare media hebben al twee jaar lang aan deze discussie vrijwel geen platform gegeven. Redelijke mensen die hardop dergelijke vragen stellen, worden te vaak weggezet als gevaarlijke zonderlingen. Waar was die kritische pers ineens gebleven was?

André Schaffers, Wageningen

De omgang met de zwaksten in de maatschappij

Twee vragen aan de heer Baltussen. Zou hij de dokter willen zijn die beslist wie wel en wie niet op de ic mogen? Staat hij zijn plaats af als hij met covid op de ic opgenomen moet worden om niet te overlijden? Een maatschappij toont zijn beschaving in hoe zij met de zwaksten omgaat.

Frank van Rooijen, Lopik

Tijdgeest kan niet op laptop

De brief van de hoofdredacteur (Opinie, 15 januari) las ik op mijn laptop. Geen krant vanmorgen, een vergissing want vlakbij is er gelukkig een vriendin die Tijdgeest bij mij in de brievenbus gaat doen. Krant op laptop kan maar Tijdgeest: nee!

Ineke van Kooten Niekerk, Culemborg