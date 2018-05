Wat duurzaamheid is, is niet zo makkelijk vast te stellen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek lanceerde vorige week de Monitor Brede Welvaart. De essentie daarvan is dat het economisch gezien steeds beter gaat met Nederland, maar dat onze broeikasgasafdruk groeit en dat Nederland een relatief grote druk op natuurlijke hulpbronnen legt. Ook blijken vrouwen (in vergelijking met mannen) en migranten (zowel met een westerse als een niet-westerse achtergrond) aanzienlijk minder te delen in de welvaart. Duurzaam kun je de Nederlandse economie daarmee nog lang niet noemen.

Een duurzame economie is een economie waarin naast economische dimensies ook niet-economische dimensies ertoe doen. Om een goed beeld van de stand van het land te krijgen, moeten we ons rekenschap geven van de ecologische en sociaal-maatschappelijke effecten van economische groei en de effecten van het huidige nationale reilen en zeilen op andere landen en toekomstige generaties in kaart brengen.

De groei van het bruto binnenlands product is inderdaad een uiterst schamele indicatie van het welvaarts- en welzijnsniveau. Voor de goede verstaander is het rapport daarmee niets minder dan snijdende systeemkritiek: het is een onverhuld pleidooi aan beleidsmakers en bedrijven om economische waarden een middel tot een hoger doel (maatschappelijke waarden) te maken in plaats van het als het hogere doel te blijven beschouwen. Ondanks dat het CBS-rapport een veel vollediger en accurater beeld van de Nederlandse economie geeft, valt er een en ander op af te dingen.

De échte hete aardappel

Ten eerste lijkt een uitgangspunt van het rapport nog steeds economische groei te zijn - duurzame of groene groei, weliswaar, maar de échte hete aardappel wordt op die manier vermeden. Door de kwaliteit van ecologische en van sociaal-maatschappelijke leefomstandigheden onder te brengen onder de grotere koepel van economische groei blijft de urgentie van duurzaamheidsvraagstukken, zoals klimaatverandering, onderbelicht.

Ten tweede adresseert het rapport nauwelijks de positieve effecten van economische groei op het terugdringen van armoede in ontwikkelingslanden. Het succes van de afgelopen decennia is dat wereldwijd extreme armoede sterk is afgenomen. Het falen is dat die tendens met een akelig grote stijging van de ecologische voetafdruk gepaard is gegaan - en nog gaat. We hebben nog steeds geen productie- en consumptiepatronen die de grenzen van onze planeet respecteren. De afruil tussen sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ecologische kwaliteit is enorm.

Ten derde is het de vraag hoe duurzaam een duurzame economie nu precies is. Hiermee raken we het grootste probleem van niet alleen dit rapport, maar in het algemeen van benaderingen van brede welvaart. De indicatoren die in het rapport worden gebruikt zijn deels gebaseerd op de sustainable development goals van de VN, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Onderzoek van de Bertelsmann Stiftung, een Duitse denktank, wijst echter uit dat landen met de beste prestaties op de SDG's ook een hoge ecologische voetafdruk hebben. Op de duurzaamheid van de SDG's valt het een ander af te dingen. Dat betekent dat methodologieën om brede welvaart in kaart te brengen onder de loep moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de juiste maatstaven gehanteerd worden en om niet ten prooi te vallen aan goede intenties.

Het rapport moet met waardering en instemming worden ontvangen, maar laat ook zien hoe complex duurzaamheid is. Duurzaamheid is niet alleen een thema waar afruilrelaties spelen, maar ook van onbedoelde effecten. En, bovenal, een thema dat om fundamentele keuzes vraagt. Hopelijk zet het rapport daartoe aan.