Wat doet de Wereldraad van de Kerken met die christelijke oorlogsprofeet?

Een tweet van Yvonne Zonderop, auteur van het boek Ongelofelijk, attendeerde me deze week op een stuk in The New York Times over de oorlog in Oekraïne en de herontdekking van onze eigen, liberale waarden. Dat zette me aan het denken over van alles en nog wat, maar uiteindelijk kwam ik uit bij de Wereldraad van Kerken, en niet met vreugde.

Zonderop tweette dat Ezra Klein, columnist van de Times, precies had geformuleerd wat haar als niet-gelovige aanspreekt in het christendom. Namelijk dit, ik vertaal maar even uit het Engels: “Hier is een wereldbeschouwing gebouwd op een gelijkwaardigheid die voortvloeit uit de erkenning dat wij allemaal beschadigd zijn, in plaats van dat we allemaal geweldig moeten zijn.”

Klein, zelf van joodse afkomst, ziet hierin een combinatie van zelfkritiek en solidariteit, ofwel de wetenschap niet perfect te zijn en dat te delen met allen. Dit besef kan ons helpen de waarde van de democratische samenleving opnieuw te zien; er is iets wat ons bindt en dat is de erkenning van een collectief tekortschieten, waarvan ook de macht niet is uitgesloten.

Ik denk dat dit inderdaad belangrijk is. Omdat de democratie enerzijds wordt bedreigd door het lamlendige idee dat vrijheid betekent lekker doen waar je zelf zin in hebt, zodat er geen enkele verplichting meer van uitgaat, en anderzijds door de ideologie die zegt dat wij – als land, cultuur en soort – wel degelijk geweldig zijn, en dat anderen daarvoor moeten buigen.

Die ideologie vreet ook Westerse samenlevingen aan, maar we zien haar tot in uiterste consequentie doorgevoerd in Rusland. Wat begon als binnenlandse onderdrukking door een onfeilbare machthebber, is geëindigd in een oorlog om een buurland van de kaart te vegen ten behoeve van het glorieuze vaderland.

Het pijnlijke is dat ook dit optreden een christelijke mantel krijgt omgehangen – er bestaat een christendom dat ver verwijderd is van de aanstekelijke formulering van Ezra Klein. Patriarch Kirill van de Russisch-orthodoxe kerk is al jarenlang een steunpilaar van het Poetin-bewind en hij verdedigt, propageert en zegent nu het bloedvergieten; zijn God valt samen met de heilige Russische natie.

Was er zoiets als een christelijke wereldorganisatie, dan zouden er ongetwijfeld resoluties worden ingediend om de Russisch-orthodoxe kerk te schorsen. Als een internationale sportorganisatie Russische sporters kan uitsluiten wegens systematische doping, dan moet een internationale kerkorganisatie iets soortgelijks kunnen doen wegens systematisch gebed voor geweld.

Maar de organisatie die er is, de Wereldraad van Kerken, doet dat niet. Bestuurslid Karin van den Broeke noemde het in Trouw een ‘geloofsdaad’ om het gesprek te blijven voeren. Ik begrijp die neiging niet om iets exclusiefs te maken van het religieuze. Gelden daar geen normen? Als Russische journalisten propaganda rondpompen, dan horen ze niet thuis in de internationale persclub, als Russische rechters de macht hoger achten dan hun eed, doen ze internationaal niet meer mee. Enzovoorts.

Ik zweef aan de rand van het geloof, maar ik denk dat de Wereldraad van Kerken zich meer verbonden zou moeten voelen met elke willekeurige atheïstische vredezoeker dan met een christelijke oorlogsprofeet.