Wat de gedeserteerde bondscoach Ronald Koeman onlangs flikte bij zijn opvolger, is beneden alle peil

Het fijne van voetbal is dat het gelukkig niet alleen ‘zoiets als oorlog’ kan zijn (Rinus Michels), maar ook zoiets als politiek. In die zin dat de baltrappende microkosmos (klein wereldje met eigen gebreken) ongemerkt de meest vileine trekjes uit de staatskundige planeet weet na te bootsen. Ook in het voetbal zijn er figuren die, net als gefrustreerde politici, hun eigen nest bevuilen vanuit ingebeeld slachtofferschap, wrok of rancune.

Eminent voorbeeld in Frankrijk van dit soort gemankeerde types is François Hollande. Als president van de republiek (2012-2017) was hij met zijn Parti Socialiste zo impopulair dat hij de moed niet had zich weer te kandideren voor een herverkiezing. Bij de kiezers bleef vooral het beeld hangen van een president, met helm achterop een scooter, die zijn paleis stiekem verliet om zijn maîtresse een paar straten verderop te bezoeken.

Maar toen zijn minister Emmanuel Macron, in zijn ogen een nietige amateur, zich wel kandideerde en president werd, viel Hollande in een zwart gat vol azijn. Zijn afgunst en frustraties zijn even pathetisch en komisch als legendarisch geworden. De gulden regel negerend dat je je opvolger nooit mag bekritiseren, heeft Hollande tegenwoordig als dagtaak Macron zoveel mogelijk verbaal te beschadigen: in kranteninterviews, op tv, radio en bij signeersessies moet en zal hij op zijn opvolger afgeven.

Natuurlijk is het zo erg nog niet gesteld met Ronald Koeman. Maar wat de in augustus vorig jaar gedeserteerde bondscoach van Oranje onlangs flikte bij zijn opvolger Frank de Boer, is beneden alle peil. De man die het nationale elftal kil en cynisch liet vallen om flamencopasjes te wagen langs de lijnen van FC Barcelona, komt nu met zijn zure achterwerk (dat hij ooit met een shirt van de Duitse Mannschaft afveegde) de tribunes van Oranje onveilig maken. Jaloers en gefrustreerd na de eerste overwinning van zijn opvolger tegen Oekraïne verklaarde hij hierover voor de NOS-camera: “Men is heel positief. Dat verbaast me. Ik heb dat niet zo positief gezien. De dingen zullen absoluut beter moeten.”

Een dergelijke grove uithaal van de gewezen bondscoach die het Oranjeschip midden op zee verliet, is niet alleen ongehoord naar zijn opvolger, maar kan ook onrust zaaien binnen het nationale elftal. Koeman is ook maar de man die als speler een ‘doodschop’ tegen een tegenstander ‘klasse’ vond.

Ach, misschien moeten we ons niet te veel aantrekken van het oordeel van de man die dit jaar bijna mislukte in Barcelona. Hij prees ook de overwinning van de Fransen tegen de Duitsers bijna de hemel in. Collega en voetbalkenner bij uitstek Rob Hoogland in De Telegraaf hierover: ‘Het superverdedigende voetbal van Frankrijk is de doodsteek voor de sport. Lafbekken.’

Dit moet ik helaas onderschrijven. En ik kan het weten, want als houder van een Frans paspoort maak ik deel uit van die 67 miljoen bondscoaches uit het land van Asterix.

