Wat de bezuinigingen op Afrika kosten

Met instemming heb ik de bijdrage van Europarlementariër van GroenLinks Judith Sargentini over ontwikkelingssamenwerking gelezen.

Maar wat ik miste is: stel nu eens dat de EU-leiders instemmen met haar pleidooi (je weet maar nooit): wat dan? Hoe zouden, naast de middelen die nodig zijn voor een regulier migratiebeleid, de fondsen die de EU ruimhartig bestemt voor opbouw van functionerende rechtsstaten, werkgelegenheid, eerlijke handel, perspectief voor kansarmen, enzovoort, op verantwoorde wijze uitgegeven kunnen worden? Nergens komt deze vraag aan de orde. Stilzwijgend wordt ervan uitgegaan dat het vanzelf gaat, dat we dat later wel zien of dat de EU daar wel voor zorgt. Teleurstelling over het resultaat is dan te voorspellen.

Sinds de bezuiniging op ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king is de bijdrage aan maat­schap­pe­lij­ke organisaties gereduceerd

Om dit te voorkomen roep ik in herinnering dat tot begin van deze eeuw de zogenoemde medefinancieringsorganisaties (Cordaid, Icco, Novib, Plan, Hivos) belangrijke pijlers waren van de Nederlandse internationale samenwerking. Naast de substantiële bijdrage uit onze nationale begroting (rond de 0,7 procent) voor structurele ontwikkelingssamenwerking kreeg ook de meerjarige medefinancieringsovereenkomst veel waardering op internationaal niveau. Sinds de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking is de bijdrage aan maatschappelijke organisaties gereduceerd, de besteding 'vervuild' en het beperkter beschikbare bedrag voor de particuliere organisaties verkaveld over tientallen organisaties.