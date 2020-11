Als een koning valt, is dat altijd fascinerend, maar nog fascinerender zijn dan de prinsen en prinsessen, sommigen huilend, anderen opgetogen, sommigen gewapend met de zakdoek, anderen met het mes. Neemt de opgetogenheid de overhand, dan kun je er vergif op innemen dat er steeds meer prinsen en prinsessen opduiken om te getuigen van hun diepgewortelde afkeer van de koning.

Dit heeft iets onsmakelijks en je zou als toeschouwer bijna sympathie gaan voelen voor de laatste getrouwen die hun vorst eeuwig blijven volgen, tegen welke prijs ook. Ik zeg ‘bijna’, want als het om een slechte koning gaat, verdient blinde volgzaamheid geen sympathie. Ofwel: wat bezielt prof. dr. Paul Cliteur, tot vorige week senator voor Forum voor Democratie?

Ik stel die vraag vanwege een lang stuk op treitersite GeenStijl. Daarin beschrijft Bart Nijman onder de titel ‘Het onverholen antisemitisme van Thierry Baudet’ hoe extreem de ­Forum-leider in kleine kring tekeerging, en hoe degenen die daarover aan de bel trokken bij Cliteur nul op rekest kregen. Cliteur geldt als de mentor van Baudet, die bij hem promoveerde aan de Rechten­faculteit in Leiden; veel van Nijmans bronnen komen uit diezelfde omgeving.

‘Niets nazistisch’

Dat het GeenStijl is dat nu Baudet aanklaagt en Cliteur voor het blok zet, past overigens geheel in de metafoor van de gespleten hofhouding. Nijman behoorde zelf ook tot de kring van Baudet, de twee werkten innig samen bij het Oekraïne-referendum, en GeenStijl was altijd bereid Baudet-kritische geluiden – ook van ondergetekende – af te serveren: “Al die humorloze en extreem ernstige linksmensen bij de MSM [main stream media] ontkennen het soort intellectuele flaneur dat een nazistandpunt net zo geestig vindt als een opvallende das”.

Intussen liegt het verhaal van Nijman er niet om, dit gaat niet meer om nazineigingen binnen de jongerenafdeling, maar om de grote leider zelf. Uitspraken over de ‘blanke beschaving’, waarin de Joden ‘een parasitaire cultuur’ vormen, het idee dat de Tweede Wereldoorlog ging tussen de Duitsers en de Joden, ‘en de Joden hebben gewonnen’, en wat dies meer zij. Citaten die overeenstemmen met wat oud-senator Nicki Pouw vorige week schreef in haar brandbrief aan het Forum-bestuur.

Dergelijke zaken zijn dus door verschillende mensen en op verschillende momenten aan Cliteur voorgelegd, maar hij nam die meldingen niet serieus en stelde zich tevreden met de verzekering van Baudet ‘dat hij niets nazistisch denkt of voelt’. Niet vreemd dat op de Leidse universiteit al langer onrust heerste rond Cliteur; rector magnificus Carel Stolker kreeg geregeld de vraag waarom hij hem niet tot de orde riep. Stolker wees dan altijd beleefd op de academische vrijheid, en liet het daarbij. Maar zaterdag voelde hij zich toch gedwongen in te grijpen en te verklaren dat antisemitisme en racisme totaal onaanvaardbaar zijn, inclusief ‘het niet-afstand nemen daarvan’. Waarop Cliteur inderdaad afstand nam van deze rottigheden. Maar niet van Baudet.

Toch blij dat mijn zoon, die in ­Leiden studeert, niet voor rechts­geleerdheid heeft gekozen.

