Wat benijd ik de talen om ons heen

Deze zomer hadden we gekozen voor een autoreis door Europa. Voornamelijk om te genieten van alle pracht en praal die ons werelddeel rijk is.

Daarnaast zijn wij fervente taalliefhebbers en dat treft in Europa, want zelfs vanuit de grootste landen ben je binnen een dag rijden in een ander taalgebied.

Wat ons langzamerhand begon op te vallen, lettend op affiches, borden en mededelingen in straten, musea, bij toeristische attracties en door de talenkennis van personeel, is dat het besef van de landstaal elders in dit werelddeel veel groter is dan bij ons.

Gesloten

Of het nu om het bordje ‘Gesloten’ op de deur van een restaurant ging, het bedienend personeel, een menu of de melding dat er uitverkoop was, de landstaal was altijd zichtbaar, geaccepteerd en bruikbaar.

Een pijnlijke constatering dat het bij ons in Nederland heel anders is; de keuze thuis is steeds vaker eentalig Engels.

Andere landen beseffen dat hun taal hun volk samenbrengt en hen verbindt met het verleden

Muziek blijft een aangename kompaan tijdens lange ritten. Vergezeld van onze dichtende zanger-liedjesschrijver Alex Roeka leken de ritten een stuk minder lang. In een van zijn vele prachtige liedjes zingt hij treffend: ‘Niets blijft hetzelfde waar alles verandert, en nooit is het anders geweest.’ Alles verandert en zo ook taal.

Dat het Nederlands tegenwoordig doorspekt is met Engelse woorden is een feit. Op zich is dat niet zo’n probleem, het blijft alleen jammer dat er in de meeste gevallen een goede Nederlandse tegenhanger voor in zwang is. Een tegenhanger die om vreemde redenen het onderspit delft.

Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat om het structureel weglaten van onze taal. Of het nu om universiteiten gaat die Engelstalig zijn geworden of om luchthavens die het Nederlands op hun bebording geheel negeren: wij zijn de enigen die dit doen. Andere landen sluiten zich niet af van de wereld maar zijn zich ervan bewust dat hun immateriële erfgoed net zo waardevol is als hun materiële.