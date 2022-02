Wat als Kamerleden die verplichte bedenktijd voor zichzelf bewaren?

Het was even wennen, donderdagavond in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Het abortusdebat werd niet een keer geschorst vanwege tumult, er klonk geen ‘punt van orde’, niemand maakte een ‘persoonlijk feit’. Er kwam zelfs geen enkele verwijzing naar een om wat voor reden dan ook nog op te richten tribunaal.

Kamerleden voerden een mooi, inhoudelijk en haast hoffelijk debat over een kwestie die met name de christelijke partijen al decennialang scheidt van de anderen: de vijf dagen verplichte bedenktijd voor vrouwen die abortus overwegen. De voorstanders van die bedenktijd weten dat ze een verloren strijd voeren. SGP’er Chris Stoffer sputterde nog wat over de snelheid waarmee D66 de initiatiefwet waarin de bedenktijd is afgeschaft door het parlement wil loodsen, maar ook bij de mannenbroeders dringt voorzichtig het besef door dat de 21ste eeuw al even aan de gang is.

Wachtmoment voor moties en tweets

Die vijf dagen verplichte bedenktijd zullen dus uit de abortuswet verdwijnen, maar het is zonde als zo’n periode van bezinning definitief bij het grofvuil wordt gezet. Want zou het een idee zijn die bedenktijd die sommige politici zwangere vrouwen willen opleggen, te bewaren voor Kamerleden zelf? Dat voor iedere motie, Kamervraag of bericht op Twitter een verplicht wachtmoment wordt ingevoerd, zodat de politicus de zoveelste populistische opwelling op tijd weer kan inslikken?

Forum voor Democratie stelde eind vorige week nog even 105 schriftelijke vragen aan minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken over ‘de banden van leden van het Nederlandse kabinet met het World Economic Forum’. Het is een illusie om te denken dat een verplicht wachtmoment de partij tot redelijkheid had gebracht. Sterker: vermoedelijk had FvD die tijd gebruikt om nog meer vragen te verzinnen.

Maar wellicht had het VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis wel geholpen, een week geleden, toen hij het nodig vond zich te mengen in een nog lopende rechtszaak. Eind vorig jaar overleed een 4-jarige jongen bij een aanrijding op de A4. De bestuurder van de andere auto was Rai Vloet, voetballer bij profclub Heracles. Er zijn sterke aanwijzingen dat Vloet veel te hard reed en onder invloed was.

Tijdens de strafzaak moet duidelijk worden hoe deze tragedie kon gebeuren, desondanks vond Koerhuis het nodig om in twee tweets en elf Kamervragen vooruit te lopen op het onderzoek van het Openbaar Ministerie en het oordeel van de rechtbank.

Boosheid

Kamerleden en strafzaken, het blijft een wankel huwelijk. Eind vorig jaar legde de rechtbank in Den Bosch vijftien mannen taakstraffen tot 180 uur en één dag cel op, vanwege seks met een minderjarige prostituee. CDA-Kamerlid Anne Kuik (van huis uit jurist) twitterde de boosheid van zich af: “Ik kan hier niet bij, zulke bizar lage straffen.”

In een verklaring legt de rechtbank glashelder uit waarom deze straffen juist wel gepast zijn. Het meisje was zestien, maar ze toonde haar klanten een kopie van het paspoort van haar meerderjarige zus. ‘De verdachten waren niet uit op seks met een minderjarige’, aldus de rechtbank. En: ‘Er waren geen bijzondere omstandigheden, niet in uiterlijk en gedrag, op grond waarvan zij gealarmeerd hadden moeten zijn’.

Een verplichte Twitter-wachtperiode had Kuik kunnen behoeden voor deze beschadiging van de rechtspraak. Die tijd had ze, bijvoorbeeld, kunnen gebruiken om het vonnis te lezen.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.