Wat als het niet Greta maar Björn Thunberg was?

Met plezier las ik de prikkelende column van Esther Bijlo vrijdag in Trouw en schrok tegelijk: de klimaatscepsis gaat hand in hand met vrouwenhaat. Wist ik niet. Vrouwenhaat associeer ik meer met seksisme, patriarchale onderdrukking en geweld of religieus dogmatisme. Verder blijkt de klimaatscepticus volgens een Zweeds onderzoek niet alleen misogyn maar ook ‘ouder, rechts, man en blank’. Mijn eerste reactie was dat we erg moeten oppassen om in het klimaatdebat lieden die een andere mening zijn toegedaan te gaan stigmatiseren op huidskleur, leeftijd en politieke voorkeur.

René Cuperus noteerde onlangs in een Volkskrant-column dat er in deze discussie ‘steeds meer een sfeer van klimaatintimidatie’ aan het ontstaan is. Cuperus wordt in Nederland ten onrechte met klimaatscepsis geassocieerd terwijl hij vooral kritiek heeft op de geforceerde klimaattransitie: ‘Ik ben geen klimaatscepticus, maar wel een klimaatdraagvlakscepticus’. En verder blijkt in zijn afscheidsstukje dat ook hij zijn stigmata moet dragen: ‘Ik ben ook nog een witte oudere man, de meest beschamende en schuldige identiteit die je er volgens sommige warhoofden tegenwoordig op na kunt houden.’

Klimaatfanaten

Alleen past hij niet helemaal in de mal van de Zweden want als partij-ideoloog van de PvdA is hij nogal links. En zo zijn er meer prominenten aan de linkerkant te vinden die bij het radicaliseren van klimaatfanaten de nodige vraagtekens plaatsen. Laatst tweette oud-PvdA-minister Ronald Plasterk: ‘Reusachtige windmolens zijn de kerktorens van het groene geloof. De glinsterende zonnepanelen, de thuis­altaren.’

In het stuk van Bijlo wordt een onderzoek van het bureau Glocalities aangehaald en de conclusie ervan geciteerd: ‘De bescherming van ons gemeenschappelijke huis maakt geen deel uit van een culturele oorlog tussen progressieven en conservatieven, maar is een gevecht met een gedeelde tegenstander: hebzucht, onwetendheid en roekeloze exploitatie.’ Volledig mee eens. Verder weet ik niet of ‘Groene Khmers’ aan het Zweedse onderzoek hebben meegedaan. Maar een cruciaal element van de vermeende relatie tussen vrouwenhaat en klimaatscepsis stoelt op de schandelijke bejegening van de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg door klimaatsceptici. Inderdaad, laaghartig.

Zelfhaat

Maar ik vroeg me af: wanneer het geen Greta maar een Björn Thunberg van 16 jaar was geweest die op professorale toon de wereld zijn klimaatorthodoxie had ingeprent, was dan de houding van de klimaat­sceptici radicaal anders geweest? En als ze toch even vernietigend tegen die jongen als tegen Greta waren geweest, was dan de conclusie dat ‘klimaatsceptici oudere blanke mannen zijn met zelfhaat jegens hun eigen gender’?

Ten einde raad legde ik het dilemma voor aan mevrouw Ephi. “Maar ik kan die betweter zelf niet pruimen en ik ben een vrouw!” antwoordde ze. Met een Zweedse strengheid in mijn blik sprak ik haar vermanend toe: “Je bent dus de uitzondering die de regel bevestigt.”

