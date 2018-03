Was Trouw 'zeer vrouwonvriendelijk'? Het is maar hoe je het bekijkt

Dat had niets te maken met vrouwonvriendelijkheid van een redactie die meer dan vijftig vrouwen telt. Het is de redactiecultuur, die redelijkheid verkiest boven geschreeuw. Sinds jaar en dag staat de redactie open voor instituten en organisaties die zich sterk maken voor vrouwenemancipatie en -rechten. 'Open' is in dit verband per se niet gelijk aan 'volgzaam'.

De gezamenlijke klacht van een verloskundige en een gynaecoloog dat de toon van het redactioneel commentaar in Trouw van 13 maart 'zeer vrouwonvriendelijk' was en niet bij deze krant paste, deed hierom best schrikken. Voor journalisten ligt omgang met kritiek doorgaans gevoelig, ook binnen Trouw. Dan scheelt het nog over welk bericht of welk onderwerp verwijten binnenkomen.

Kritiek over vrouwonvriendelijkheid voelt niet prettig, omdat bij mijn weten niet een van de pakweg vijfenzestig mannelijke redacteuren intenties in die richting heeft. Dat teksten toch als zodanig kunnen overkomen is vervelend, maar soms inherent aan het uitdragen van een journalistieke mening.

Doelend op de hoogzwangere vrouw stelden de niet bij de kwestie in Roosendaal betrokken verloskundige en gynaecoloog dat de krant de zaak op denigrerende wijze reduceerde tot 'mevrouw moet niet zeuren en doen wat de dokter zegt'. Dat in het commentaar het Clara Wichmann fonds een 'vrouwenclub' werd genoemd die met deze kwestie een 'kruistocht' was begonnen die 'bijna lijkt op een nieuw pleidooi voor baas in eigen buik', viel eveneens verkeerd. 'Met deze woordkeuze ridiculiseert de krant het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw zoals vastgelegd in de Grondwet, en haar aanspraak daarop. Het is een paternalistische klap in het gezicht van deze moeizaam verkregen vrouwenrechten', schreven de afzenders in hun brief.

De briefschrijvers waren verbaasd en teleurgesteld dat zij hun ingezonden brief niet geplaatst zagen. Dit omdat die volgens hen juist over de veronderstelde vrouwonvriendelijke toon in het commentaar ging en niet over de conclusies die de krant verbond aan het geschil.

Het bewuste commentaar ging in op een rechterlijke uitspraak dat een ziekenhuis niet hoefde te voldoen aan de eis van een hoogzwangere vrouw om op die plek onder leiding van haar 'eigen' verloskundige te mogen bevallen. Het ziekenhuis weigerde dit vanwege te hoge medische risico's, waarna de rechter de vrouw in het door haar aangespannen kort geding in het ongelijk stelde. Trouw schaarde zich in zijn commentaar achter deze uitspraak.

Autonoom

Dat Trouw de brief niet publiceerde, is legitiem. De opinieredactie is daar autonoom in. De overweging hier was ruimtegebrek in relatie tot 'de vele reacties' over dit onderwerp. Dat laatste viel reuze mee. Het aantal reacties was minder dan een handvol en de krant plaatste één opiniestuk.

Inhoudelijk ging de ingezonden brief van de verloskundige en gynaecoloog verder dan alleen kritiek over vrouwonvriendelijkheid. De strekking van het commentaar werd even kritisch ontvangen. Zo schreven de auteurs dat zij 'met verbazing' kennis hadden genomen van het door Trouw ingenomen standpunt in de kwestie. Ook noemden zij passages in het commentaar 'medisch inhoudelijk incorrect' en verweten zij de redactie dat zij geen recht deed aan de ernst en complexiteit van deze zaak.

Dat commentaar was hard van toon. Hetzelfde geldt voor de ingezonden brief die erop volgde en waarvan het, zeker achteraf, jammer is dat hij niet is geplaatst. De ene partij zegt 'vrouwonvriendelijk', de ander mag 'krantonvriendelijk' noteren. Het is maar net aan welke kant men staat in een discussie die geboortezorg als vertrekpunt kende.