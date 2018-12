Was het een goed of een slecht jaar? Geen idee, het is maar hoe je ertegen aankijkt

Niet een waar ik lang voor blijf staan kijken, peinzend, hand onder de kin. Mij te gewoontjes en te gladjes. Maar wel een voornaam schilder uit de Gouden Eeuw natuurlijk; bezat ik een schilderij van hem, dan was ik binnen. Er zijn heel wat straten naar 'm genoemd: behalve die van mij een in Apeldoorn bij m'n moeder, verder in Deventer waar ik naar men zegt verwekt ben, Leiden, Almelo, Groningen (alwaar opgegroeid), Leeuwarden, Papendrecht, en in Tilburg is ook een Van Mierisstraat, maar die telt niet, want vernoemd naar een kleinzoon. Dat kwam ik allemaal nog net in 2018 aan de weet.

Mijn Frans van Mieris (1635-1681) was een zogeheten fijnschilder. Wij zijn in de loop der tijden van losser geschilderd werk gaan houden, met meer persoonlijkheid: Rembrandt, Frans Hals, Van Gogh. Maar in zijn tijd was Van Mieris een grootheid, men kocht hem graag, hij maakte precieze portretten en taferelen. Die zijn er nu eenmaal altijd, kunstenaars die aan de mode meedoen, en we hebben ze nodig om de grootheid van anderen te onderscheiden. Trouwens, je hebt ook weer preciezen die juist omdat ze tegen de individualistische of conceptuele stroom invaren, bijzonder worden, zoals Henk Helmantel, een door mij zeer bewonderde hedendaagse fijnschilder.

Van Mieris heeft, net als Rembrandt niet veel losgelaten over wat hij met zijn werk wilde

Enfin, in mijn zojuist in de ramsj aangeschafte boek over Frans van Mieris staat een essay van kunsthistoricus Eddy de Jongh, waarin hij maar weer eens uitlegt voor wat voor soort problemen de uitlegger van oude kunst staat. Veel hedendaags gepraat over kunst komt mij voor als ondoorzichtig gebazel dat de even ondoorzichtige werking van het kunstwerk probeert te duiden, ongetwijfeld een bijzonder geborneerde mening, maar ik heb er toch maar last van. De Jongh daarentegen is een heldere uitlegger van de oude stempel en hij probeert de bedoelingen van Van Mieris in zijn tijd te begrijpen. Maar Van Mieris heeft, net als Rembrandt en anderen trouwens, niet veel losgelaten over wat hij met zijn werk wilde.