Was God eigenlijk wel aanwezig in de Moskouse kerk?

Met deze orthodoxe Pasen die afgelopen weekeinde in Rusland werd gevierd, was het alsof God een beetje doodging. In ieder geval in de sombere gedachten die ik uit mijn hoofd probeerde te krijgen. Bijvoorbeeld door aan mijn jongste dochter te denken, die zich als vrijwilliger heeft opgegeven om Oekraïense vluchtelingen bij te staan: een veertigtal moeders en kinderen die haar kerk in het Rotterdamse Crooswijk uit Oekraïne heeft gehaald. Ze zijn nu in verschillende zalen van de kerk ondergebracht. Voor dochterlief is God nog springlevend en dit werkt bij mij een beetje als een antidotum tegen mijn gedachten. Ze had mij foto’s van de aankomst van de Oekraïense moeders gestuurd, en ook dat hielp een beetje.

Maar dit weekeinde keek ik ook naar andere beelden die me met een profane boosheid vervulden. De ongelovige in mij was bij zijn andere ik, de cultuurchristen, aan de winnende hand. Ik zag beelden van een man in een donker pak met een rode kaars in zijn hand. Zijn gezicht was met een dubbel slot vergrendeld, zijn blik ontwijkend, zijn lichaamstaal gestold. Het tafereel speelde zich af zaterdag in Moskou, tijdens de Russisch-orthodoxe paasdienst die door patriarch Kirill werd geleid.

Een paasei voor Kirill

De man met de rode kaars is verantwoordelijk voor de vernietiging van zijn buurland, die op dat moment precies twee maanden geleden is begonnen. Om Poetin en de patriarch die hem onvoorwaardelijk steunt in zijn agressie, hoor je bijna het gefluister van tienduizenden doden. Voor hen geen Pasen meer. Was God in de Moskouse kerk eigenlijk wel aanwezig? Ook toen patriarch Kirill zei “Christus is opgestaan” en de Russische president met “waarlijk, hij is opgestaan” reageerde? Wat is de kracht van deze woorden uit deze monden? Volgens het Duitse persagentschap Katholische Nachrichten-Agentur hebben de president en de leider van de Russische kerk elkaar presentjes gegeven na afloop. Kirill kreeg van Poetin een versierd paasei.

De paasdoden van Poetin

Maar van diezelfde Poetin kreeg Oekraïne geen wapenstilstand tijdens de viering van de orthodoxe Pasen. Het bleef Russische bommen regenen. In Odessa viel een kruisraket op een flatgebouw, waardoor acht mensen om het leven kwamen en minstens achttien andere burgers gewond raakten. Onder de paasdoden van Poetin was de 28-jarige journalist Valeria Glodan en haar drie maanden oude dochtertje Kira. Nieuwe beelden, maar dit keer op de Facebookpagina van Yuri, de man van Valeria en vader van Kira. Ik kijk naar de moeder die glimlachend in de lens staart, terwijl haar dochtertje, een flesje in haar handen, verbaasd opkijkt. De foto van de overleden moeder en kind die duizenden keer over de hele wereld is gedeeld, is door Yuri zaterdag om 22.41 uur op Facebook gepost onder de kop: ‘Mijn dierbaren, het koninkrijk der hemelen! Jullie zitten in ons hart!’

Rond dezelfde tijd moet Poetin in Moskou de paasdienst hebben bijgewoond. Maar volgens bronnen zijn de beelden van Poetin met rode kaars mogelijk van een jaar eerder. Misschien was de Russische president helemaal niet in die kerk geweest op zaterdagnacht. En God ook niet.

