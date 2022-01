Was er een coup gaande in Amsterdam met behulp van twee natte dweilen?

Tussen de duizenden demonstranten die, zondag in Amsterdam, het demonstratieverbod negeerden, waren er ook die de meest absurde (complot)theorieën als een vaandel droegen. Moet je ze dan monddood maken, die anti-coronabeleid activisten? Bij dat soort gelegenheid voel ik me meer verwant met Voltaire, de Franse filosoof uit de 18de eeuw, apostel van de tolerantie, die ooit beweerde: ‘Ik ben het niet eens met wat je zegt, maar ik zal het recht om het te zeggen tot de dood toe verdedigen’. Ahum, ben ik werkelijk bereid mijn leven te geven om Forum voor Democratie-aanhangster Viola Holt te verdedigen? De presentatrice die zegt ‘magnetisch’ te zijn geworden nadat ze met iemand in contact is geweest die tegen het coronavirus is gevaccineerd en zondag ook van de partij was in de hoofdstad?

Bovendien zit ik zelf boordevol contradicties. Zo heb ik dit weekeinde een opmerking van mijn Facebook pagina verwijderd. Iemand beweerde dat de vaccins tegen corona ‘miljoenen doden’ gingen kosten. Ga eens op straat fakenews verspreiden maar niet in mijn digitale woonkamer! Trouwens dit legendarische citaat van Voltaire, tot op het bot misbruikt door gelegenheidsvoltairetjes, is nooit door de filosoof zelf gebezigd. Het werd 128 jaar na zijn dood door de Engelse Evelyn Beatrice Hall verzonnen in haar boek The Friends of Voltaire (1906). Een kwestie, zei ze later, van verkeerde aanhalingstekens. Nepcitaat dus.

Dit gezegd hebbende ga ik natuurlijk niet de baby met het vuile coronawater weggooien. Ik zag zondag op tv, in reportages en op internet, vooral vreedzame mensen die de coronatoegangsbewijs als discriminatoir ervaren en de huidige lockdown als contraproductief en overbodig beschouwen. Dit kan ik deels onderschrijven. Maar waarom toch was deze demonstratie dan verboden? Dagen ervoor nam de gemeente Amsterdam deze omstreden beslissing. Volgens burgemeester Halsema zouden mensen wapens naar de demonstratie meenemen. Ik schrok. Volgens mij is er nooit in Nederland, althans in mijn journalistieke jaren, een demonstratie afgekeurd omdat er wapens in het spel zouden zijn. Je ziet het al voor je: schietende putschisten, mestrekkende jihadisten, coupplegers met semtex en ontstekingsmechanisme! En op zijn minst, in een lichtere vorm, een Trumpiaanse bestorming type Capitol. Maar volgens verslaggevers was de sfeer zondag ‘gemoedelijk’. Wel werd er hier en daar gemept en door honden gebeten. Er vielen vier gewonden bij de politie die niet naar het ziekenhuis hoefden. Anders dan die demonstrant (waren er soms meer?) die in zijn hand werd gebeten.

En de wapens dan? Gisteren meldde de politie dat van die dertig arrestanten nog een handvol vast zat. Zeven van hen (op tienduizend) worden verdacht van geweld tegen politieagenten, de andere twee van wapenbezit. Een coup met behulp van twee natte dweilen? Het lijkt alsof demonstreren een recht is en dat voor de gemeente Amsterdam alle demonstranten zijn gelijk, alleen zijn sommigen meer gelijk dan anderen.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.