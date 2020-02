Was de tweet van Baudet racistisch of discriminerend?

Niet eerder in de geschiedenis heeft de tweet van een Nederlandse politicus voor zoveel ophef gezorgd als die van Thierry Baudet op 31 januari. Ontelbare commentaren van zowel publicisten, politici (ook van de premier) en in de sociale media hebben de 39 woorden van de tweet tot een ongekend niveau opgetild. Het bericht heeft het predicaat ‘racistische tweet’ gekregen en diende zelfs als opstapje om Forum voor Democratie (FvD) tot een ‘extreem-rechtse partij’ te bestempelen. Ook heeft de tweet zijn negatieve weerslag op een mogelijke coalitie in Brabant tussen CDA, VVD en FvD. Is dit niet overtrokken?

Nu de kruitdampen enigszins zijn opgetrokken, ben ik op zoek gegaan naar een analyse die niet door opgeklopte emoties, partijbelang of ideologie was gekleurd. Tot mijn verbazing vond ik die niet echt. Daarom een poging om in dit kruitvat het hoofd koel te houden. Baudet schreef: ‘Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door vier marokkanen (sic) in een trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los van politiek correct gelul! Red dit land!’

Kwalijk en uiterst onbezonnen

Die zogenaamde ‘marokkanen’ waren ongeüniformeerde NS-controleurs van Marokkaanse afkomst, blijkt later. Kwalijk en uiterst onbezonnen is het voor een politieke leider om een dergelijke pathetische tweet zomaar de wereld insturen zonder het voorval te verifiëren. Daarbij verwerkte Baudet een politiek statement in zijn tweet door impliciet aan de slechte reputatie van een deel van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland te refereren (denk aan criminaliteit, overlast van jongeren, ‘zwembadterreur’, Mocromaffia, salafisme enz.).

Maar maakt dit van zijn tweet daadwerkelijk een ‘racistische tweet’? Alle woordenboeken definiëren eensgezind racisme als een ‘theorie of leer die de superioriteit van een bepaald ras verkondigt’. Dit vindt men niet terug, ook niet gesuggereerd, in Baudets tweet. We hebben hier dus niet te maken met een ‘racistische tweet’ maar wel met een discriminerende tweet voor NS-ambtenaren die op hun origine worden afgerekend. Baudet kan misschien aanvoeren dat hij niets van die functie wist, maar blijft wel verantwoordelijk voor zijn tweet. Over het categoriseren van de partij van Baudet bij ‘extreem-rechts’ heb ik ook grote moeite, maar ik begrijp wel dat concurrerende politici als Jetten (D66) of Klaver (GroenLinks) dat niet hebben. Forum is euroscepsis, tegen het Klimaatakkoord en open grenzen, kritisch over immigratie en islam en wil de soevereiniteit van de natiestaat herstellen.

Je kunt dit rechtspopulisme noemen, ik prefereer de term ‘soevereinisme’. En Baudet? Als politicus heeft hij binnen korte tijd zoveel fouten gemaakt en bedenkelijke uitspraken gedaan dat het geen toeval meer kan zijn. Ik schreef eerder dat hij voor zijn partij mogelijk het grootste obstakel vormt. Misschien is het schrijven van boeken en het houden van lezingen een betere keus voor hem.

