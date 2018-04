Was de aandacht van Trouw voor het Palestijns verzet buitensporig?

De kritiek betrof de keuze om freelance journalist en oud-correspondente van Trouw Monique van Hoogstraten de situatie in de Gazastrook vanuit Palestijns perspectief te laten beschrijven, terwijl daar geen verhaal over de Israëlische kant tegenover stond. ‘Ik dacht dat goede journalistiek het principe van hoor en wederhoor hoog in het vaandel had’, mailde een lezeres. Toch was de keuze voor Gaza zeer verdedigbaar. Van Hoogstraten kreeg de kans om nog een keer naar dat gebied te gaan, bood Trouw aan erover te schrijven nu daar veel gebeurt en niemand anders in het veld er tot dan over had bericht.

De chef van de buitenlandredactie was verheugd. Het wekenlang georganiseerd protest in de Gazastrook kon met een uitgebreider verhaal een gezicht worden gegeven. Wie zijn de mensen die daar demonstreren, wat beweegt hen en wat is de rol van Hamas? Palestijn en hoofdpersoon Abu Rtema vertelde Van Hoogstraten hoe hij op Facebook had gefantaseerd om terug te gaan naar ‘zijn’ land’, aan de andere kant van de grens. Het delen van deze droom had geleid tot het protest dat eind maart begon en dat tot 15 mei doorloopt.

Eenzijdig Enkele lezers noemden de aandacht voor de Palestijnen ‘buitenproportioneel’. Twee pagina’s, een hoofdverhaal, vier portretjes, alles bijeen tweeduizend woorden plus fotomateriaal; het is veel maar wat mij betreft niet disproportioneel. De reportage en interviewtjes lieten zien dat de journalist haar werk grondig had gedaan. Geen oppervlakkige sfeertekening, maar aandacht voor mensen achter de protesten. Het ‘buitenproportionele’ beeld ontstond naar ik vermoed door het eenzijdig belichten van Palestijnse kant en het onbesproken laten van Israëlische kant. Pijnpunt is dat de redactie aan beide kampen evenveel aandacht zou moeten geven. Dat kan en wil de krant niet altijd. Bij een groeiend aantal lezers ligt de berichtgeving in het Palestijns-Israëlische conflict gevoelig. De critici menen dat de journalistieke balans uitslaat naar affiniteit met Palestijnen en dat Israëliërs het moeten ontgelden. In het ontbreken van Israëlische reacties of visie in het artikel uit de Gazastrook zag een aantal lezers een bevestiging van hun vermoeden. Pijnpunt is dat de redactie aan beide kampen evenveel aandacht zou moeten geven. Dat kan en wil de krant niet altijd. Soms vraagt een onderwerp om verdieping aan de ene kant, soms aan de andere kant. Tegelijkertijd is het in dit conflict aanhoudend zoeken naar en waken over de juiste, journalistieke balans.