Waren we tijdens de coronapandemie maar wat minder geneigd onszelf te zien als onverslaanbaar

Toen afgelopen oktober, na een achteraf gezien al te ontspannen zomer, de ­coronacijfers in Nederland de lucht in schoten, verbaasde de rest van de wereld zich nogal over ons gedrag. Een televisieteam van Al Jazeera bezocht een ­Albert Heijn in Amsterdam, stelde vast dat iedereen deed alsof er geen virus bestond, en vroeg een klant hoe hij daarover dacht. Zijn antwoord zou nog lang nagalmen.

“Ik ben blij dat we onze eigen keuzes kunnen maken”, zei de jonge man, en hij voegde eraan toe: “We’re smart people, you know.”

Er werd om gelachen, ook door mij, maar een vrolijke lach was het niet. Waren we wat minder smart, dan zouden we misschien wat minder geneigd zijn onszelf te zien als onverslaanbaar. En lieten we ons dus minder gemakkelijk verslaan.

Zoals de Amerikaanse antropologe Martha Lincoln het rond diezelfde tijd formuleerde in het tijdschrift Nature: ‘De pandemie zorgt voor een natuurlijk experiment met de effecten van hoogmoed op de volksgezondheid’. Lincoln gaf daarmee antwoord op de vraag hoe het kon dat landen die hoog scoorden op de internationale ranglijsten van gezondheidszorg, toch de boot ingingen met hun corona-aanpak. ‘Een ding wat deze landen met elkaar gemeen hebben is ‘exceptionalisme’ – een beeld van zichzelf als heel speciaal, anders dan andere landen.’

We zijn nu bijna een jaar verder, er hebben zich grote drama’s voorgedaan, ook in Nederland, waar volgens het CBS een oversterfte was van 11.000 mensen door corona. Maar zijn we minder smart geworden? Had je me dat een maand geleden gevraagd, dan zou ik waarschijnlijk ‘ja’ hebben geantwoord. Nu weet ik het niet meer. “Nederland is een verstandig land”, zei de minister-president maandag, nadat we hadden moeten constateren dat het land zich uiterst onverstandig had gedragen, daartoe van harte aangemoedigd door de regering.

Resultaat: een stijging van het aantal besmettingen met 883 procent, het reproductiegetal op 2,17, en pas politieke excuses toen het boegeroep exponentieel dreigde te gaan groeien.

Het was een logische stap geweest om jongeren de dansvloer op te jagen, vonden Rutte en De Jonge vrijdag nog. Ja, het was misgegaan, maar dat was volgens hen wijsheid achteraf. Toch was het niet alleen in mijn huiskamer dat er hoofden werden geschud toen Grapperhaus ‘zeg mondkapje, waar ga je henen, naar het vuil, naar het vuil’ begon te zingen, en De Jonge het ‘dansen met Janssen’ ging propageren. Ook de ­gedragswetenschappers van het OMT maakten zich zorgen; de regering legde een hele reeks aanwijzingen naast zich neer. “Onze adviezen, bijvoorbeeld over gedoseerd versoepelen, zijn genegeerd”, aldus een van hen in NRC.

Gooi plotsklap alles open en ­jongeren zullen zich gretig, zo niet roekeloos op de kroegen en de clubs storten, je hoeft geen gedragswetenschapper te zijn of RIVM-modellen te hebben om dat te kunnen voorzien. Juist daarom zou je van bewindslieden verwachten dat zij niet met eenzelfde gretigheid en roekeloosheid te werk gingen. Zeg ministers, waar gaan jullie henen?