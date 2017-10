Wapenbezit in de VS: je kunt het aan de kaak stellen, maar je doet er niets aan

De teller stond op 59. Plus meer dan 500 gewonden. En ik wist, zoals iedereen, dat het voor het debat in Amerika niet uitmaakte of deze aantallen nog verder zouden stijgen; het konden er twee keer zoveel worden en dan nog zouden de standpunten van voor- en tegenstanders van wapen-restricties dezelfde blijven. Want er is helemaal geen debat.

Lees verder na de advertentie

In Doorn had ik met lezers onder meer gesproken over het journalistieke genre van het ‘aan de kaak stellen’ – ik had de betekenis daarvan een beetje gerelativeerd, niet omdat ik mij er zelf nooit aan bezondig, maar omdat het zo parmantig klinkt. En omdat duidelijk is dat wij allemaal erg enthousiast worden als aan de kaak wordt gesteld waar we het toch al mee oneens waren, maar iets minder als onze eigen opvattingen op de korrel worden genomen.

Identiteit Dat geldt des te meer als standpunten worden gegoten in de vorm van geloofsartikelen, liefst gekoppeld aan ‘onze’ identiteit, over welk geloof en welke identiteit we het ook hebben. Dan is veranderen van mening psychologisch gezien bijna onmogelijk, daar kan geen aandekaakstellerij tegenop. Omdat de NRA een groot deel van het Congres in haar zak heeft, is een open debat over de voors en tegens van het wapenbezit onmogelijk. Ik checkte weer even. Nog steeds 59 doden. En vervolgens stuitte ik op beelden van Barack Obama, in de nadagen van zijn presidentschap. Hij sprak op een zogeheten town hall-meeting, waar burgers politici onder vuur mogen nemen. Een eigenaar van een wapenhandel wilde van Obama weten waarom hij de gewone Amerikanen het leven zuur wilde maken door hun geweren af te pakken, in plaats van het vizier te richten op de criminelen, de bad guys. Een getergde Obama antwoordde dat dat precies was wat hij had willen doen, maar dat élke restrictie van het wapenbezit stukloopt op verzet van de National Rifle Association (NRA), die zich beroept op de Grondwet en het geweer beschouwt als een heilig ding, het summum van Amerikaansheid. Zelfs personen van wie bekend is dat ze sympathiseren met IS kunnen zoveel wapens kopen als ze willen; de overheid heeft niet de bevoegdheid dat te beperken.