Wantrouwen bij kiezer is funest voor democratie

Ik maak me zorgen over het verloop van de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen, omdat de uitslag van de verkiezingen zo vaak in twijfel wordt getrokken. Ook bij mezelf bemerk ik twijfel.

Ik heb jarenlang de gewone procedure gevolgd om als expat te stemmen, door het stembiljet van een ­absentee ballot te sturen naar het stembureau in mijn laatste Amerikaanse standplaats in Michigan. Na mijn aanvraag in augustus kwam het stembiljet maar niet aan. Toen ik daar recentelijk over mailde, kreeg ik te horen dat mijn naam bij hen niet bekend was en dat ik me nogmaals moest aanmelden. Dat deed ik. Eind goed al goed.

Toch knaagde het. Had ik zelf een fout gemaakt bij het insturen van mijn formulier? Of was ik door hen per abuis of opzettelijk opgeschoond? Wilden ze me niet als expat op de lijst? Vroeger kon ik via de e-mail een biljet krijgen, nu moet het per post. Komt het op tijd aan? Ik word steeds wantrouwender.

Dat wantrouwen heeft pathologische vormen aangenomen. Er zijn honderden kandidaten, allemaal ­Republikeinen, die beweren dat er tijdens de verkiezingen van 2020 gefraudeerd was en die dreigen stappen te ondernemen als het nogmaals zou gebeuren. Ongeveer tweehonderd van deze kandidaten maken een grote kans om als lid van het Congres of als gouverneur (of een ander hoog staatsambt) gekozen te worden. Wat gaat er gebeuren als de resultaten hen niet zinnen op 8 november (de tussentijdse verkiezingen) of in 2024?

Niet alle ontevreden kandidaten zullen op vergelijkbare wijze handelen. Het kan zijn dat verliezende Republikeinen de daadwerkelijke resultaten afwijzen en hun eigen kandidaten tot winnaar zullen uitroepen. Dat zou werkelijk vreselijk zijn.

Maar ik heb een vermoeden – meer niet – dat het gevaar groeit dat er sprake is van permanent wantrouwen tegenover verkiezingsresultaten die tegenvallen. Net als Donald Trump laat zien, die deze week in Michigan tijdens een toespraak zei dat er waarschijnlijk nooit meer eerlijke verkiezingen gehouden zullen worden.

Die vage en ongegronde verdenkingen die telkens weer herhaald worden zijn in politiek opzicht gemakkelijker in stand te houden dan je vertrouwen uit te spreken in evidente verkiezingsresultaten.

Echte verkiezingsfraude valt te bestrijden, hoewel je nooit zeker weet in hoeverre je erin slaagt om fraude ook op te merken. Dat is de legitieme zorg van een instantie als de conservatieve Heritage Foundation, die de regelgeving voor stemmen tijdens Amerikaanse verkiezingen te los vindt.

Uit de lijst die door de stichting wordt bijgehouden blijkt dat er sinds 2005 ongeveer 1200 veroordelingen zijn geweest voor verschillende vormen van verkiezingsfraude. Dat gebeurde ook in mijn staat Michigan, toen een 28-jarige werknemer bij een verzorgingshuis ruim 20 absentee ballots invulde en de handtekeningen vervalste van bewoners die daar werden verzorgd.

Naarstig zoeken naar nog meer gevallen van fraude heeft tot nu toe weinig opgeleverd. Republikeinen in de staat Arizona probeerden middels hun eigen (nogal belabberde) onderzoek, patronen van fraude tijdens de presidentiële verkiezingen in hun staat te bewijzen, maar dat leverde niets op behalve een handjevol extra stemmen voor de tegenkandidaat Biden. Maar ook deze uitkomst bracht geen verandering in hun overtuiging dat Joe Biden en diens handlangers vals hadden gespeeld. Waarom heb je bewijs nodig als je al weet dat er fraude is gepleegd?

De kans is groot dat election deniers (‘verkiezingsontkenners’) zich actief zullen roeren om de verkiezingen te manipuleren, bijvoorbeeld door ongewenste stemmers van de verkiezingslijsten af te halen, het delen van misleidende informatie of door te weigeren democratisch verkozen resultaten te certificeren .

Dat laatste gebeurde toen de Republikeinen weigerden een referendum over abortus te certificeren, ­ondanks het feit dat er ruim voldoende stemmen waren geweest, omdat het lettertype te verwarrend zou zijn geweest. Een rechter moest ingrijpen om dit referendum toch op deze manier te laten doorgaan.

Toch meen ik dat het grootste gevaar ligt in de groei van een electoraat dat niet meer gelooft dat het verkiezingsproces zorgvuldig is verlopen, ongeacht de uitkomst. En dat is funest voor de democratie.