Wanneer zien we in dat de echte boeven niet bij Extinction Rebellion maar bij Shell zitten?

Je zou erom kunnen lachen. ‘Het is alsof het iets ergs is als je voor Shell werkt,’ kopte NRC afgelopen zaterdag boven een interview met voormalig bestuursvoorzitter van Shell, Jeroen van der Veer. Hij mocht daarin zijn pas verschenen boekje over leiderschap aanprijzen en dat mocht hij de volgende dag ook doen bij het tv-programma Buitenhof. In beide interviews legde Van der Veer uit dat Shell helaas moeite heeft te communiceren hoeveel het bedrijf doet op het gebied van schonere energie. Bovendien: dat hele proces van verduurzaming kost nu eenmaal tijd.

Maar er valt niets te lachen.

Shell is al meer dan een halve eeuw op de hoogte van de schade die fossiele brandstoffen aanrichten. Beleid gericht op het inperken van die schade heeft Shell jarenlang geprobeerd te traineren en te blokkeren. Shell speelde onder één hoedje met politici en wist daardoor bijvoorbeeld recordwinsten te boeken met aardgaswinning terwijl al bekend was dat Groningen daardoor op z’n grondvesten trilde.

‘Heilige’ grens mogelijk volgend jaar al bereikt

In Nigeria ging Shell nog verder. Volgens Amnesty klaagde het bedrijf in de jaren negentig bij het toenmalige regime over protesten tegen vervuiling als gevolg van oliewinning: de productie leed daaronder. In 1995 werden negen activisten geëxecuteerd: ze zijn bekend komen te staan als de Ogoni Negen.

In Nederland staat Shell in de top vijf van grootste uitstootveroorzakers, wereldwijd in de top tien. Uitstoot betekent: opwarming, extreem weer, smeltende ijskappen, verzurende oceanen. De afgelopen negen jaren waren de warmste ooit gemeten. In Europa hebben we de krankzinnig hete zomer van 2022 achter de rug. Mensen sterven bij zulk weersomstandigheden. Hulporganisaties wijzen al jaren op noodsituaties over de hele wereld die samenhangen met klimaatverandering: overstromingen, droogte, orkanen. Mensen sterven.

De ‘heilige’ grens van 1,5 graad opwarming is mogelijk al in 2024 een feit. Jeroen van der Veer in NRC: ‘Het omgekeerde kan natuurlijk ook: dat het een beetje meevalt.’

Criminele organisatie

Dit is geen kwestie van gebrekkige communicatie: zulke uitspraken zijn ronduit kwaadaardig. Wie alles op een rijtje zet wat Shell op z’n niet-bestaande geweten heeft, raakt verstikt door de lijklucht en kan enkel concluderen: dit is een criminele organisatie die zelfs in de drugswereld zijn gelijke niet kent. Jeroen van der Veer heeft jarenlang leiding gegeven aan deze club massamoordenaars.

Maar wie werd er onlangs, nadat hij zijn kind naar school had gebracht, gearresteerd op verdenking van opruiing? Lucas Winnips van Extinction Rebellion, die mensen via Twitter had opgeroepen mee te doen aan een vreedzame en legale klimaatdemonstratie.

Wanneer gaan we inzien dat de werkelijke boeven mensen als Jeroen van der Veer zijn? Wanneer lichten we hen van hun bed en vervolgen we ze voor hun misdaden tegen de mensheid?