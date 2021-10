Wanneer zeggen we: er komt een jaarlijks boostervaccin en verder laten we het hierbij

Ik beleef ze weer, de long, hard nights of drinking, in cafés, in huiskamers zonder sluitingstijd. Armen worden weer om elkaar heen geslagen, handen grijpen elkaar onwennig vast, lippen zoenen zoekend. Het went alweer en het loont om daarbij stil te staan, peper ik mezelf in, voor ik vergeet hoe het zónder was.

In een doos met oude kranten en tijdschriften trof ik een Groene Amsterdammer aan van 19 maart 2020. Het is bijna sadistisch om daar met de kennis van nu doorheen te bladeren. Heerlijk naïef meldt het hoofdredactionele intro: ‘Zelfs als een wetenschapper een eurekamoment heeft en een vaccin ontwikkelt, duurt het lang voordat het door alle proeven heen is en op de markt komt’. Een eurekamoment – nee, daar hing het gelukkig niet van af. ‘De kans is inmiddels klein’, lees ik een paar pagina’s verder, ‘dat het sociale leven al op 6 april weer normaal zal worden.’ Zeg maar: nihil.

Toch valt ook op hoe serieus en kritisch er te midden van al die onzekerheid werd nagedacht en geschreven over de toekomst die we inmiddels allemaal kennen.

Mijn eigen naïviteit is dat ik lang ben blijven denken: een vaccin is het einde van de crisis. Als ieder die dat wil, een prik heeft gehad, ­laten we dit achter ons als een uitgestorven kinderziekte, die hooguit in orthodoxe geloofsgemeenschappen af en toe nog oplaait.

Inmiddels weet ik het niet meer. De besmettingscijfers stijgen, maar het kabinet lijkt niet in staat een plan voor de lange termijn te formuleren. Wanneer zeggen we: er komt een jaarlijks boostervaccin en verder laten we het hier definitief bij.

Een standje van Hugo de Jonge

Minister Hugo de Jonge zet vooralsnog in op nóg meer mensen overtuigen een vaccin te nemen. Onlangs bezocht hij Medisch Centrum Leeuwarden om met ‘spijtoptanten’ te praten: ongevaccineerden die corona kregen en in het ziekenhuis belandden. De Jonge: ‘Je ligt op een bed dat eigenlijk bedoeld was voor een ander’.

Bijna was je dood, en dan komt Hugo de Jonge je een standje geven. Ik vind het bezopen dat mensen zich niet laten vaccineren, maar De Jonges moralisme stuit me zo mogelijk nog meer tegen de borst. Er schuilt een bredere eigen-schuldgedachte achter. Wie een ziekte ontwikkelt door overgewicht, heeft het aan zichzelf te danken. Verslaafd aan roken en een longziekte krijgen? Eigen schuld. Problemen met je lever door de drank? ­Sukkel. Niet voldoende gesport? Sterf maar.

Het is een wrede afrekenoverheid die zo over burgers denkt. Risico’s benoemen en preventieve maatregelen nemen: dat zijn wat mij betreft de grenzen van volksgezondheidsmoralisme. Zeker in het demissionaire kabinet-Rutte III zou men toch moeten ­weten hoe menselijk het is om verkeerde ­beslissingen te nemen.