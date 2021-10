Wageningen is het zicht op Afrika kwijt

Vraag je eerst af welke groenten mensen wíllen eten, voordat je kleine boeren in een land als Ethiopië steunt, adviseerde een groep Wageningse deskundigen in Trouw. Het advies verbijstert landbouwkundige Gerrit Holtland, vanuit zijn lange ervaring als ontwikkelingswerker in Ethiopië

Wageningse deskundigen vragen zich af wat er gedaan kan worden om de consumptie van groente en fruit in arme landen te verhogen (Trouw, 23 september). Voor Ethiopië concludeerden ze dat de oude tactiek om kleine boeren te helpen meer te produceren tekortschiet. Het zou beter zijn om consumenten te vragen wat ze lekkere, gezonde groenten vinden.

Als landbouwkundige met tien jaar ervaring in Ethiopië ben ik verbijsterd. Er is altijd een wisselwerking tussen vraag en aanbod, maar het is volstrekt duidelijk dat in Ethiopië het aanbod verreweg het grootste probleem is. De productie van groenten en fruit dekt slechts 30 procent van de aanbevolen hoeveelheid en dat percentage neemt de laatste tien jaar alleen maar af. Tegelijkertijd rijzen de prijzen de pan uit door de grote vraag vanuit een groeiende stedelijke middenklasse.

Terwijl velen zich geen groenten kunnen veroorloven, kunnen boeren juist veel verdienen als ze goed zaad én de juiste kennis hebben. Kleine boeren hebben dit niet, en velen verhuren hun land en arbeid aan investeerders in ruil voor 20 procent van de winst. Dit leidt tot ongelijkheid en sociale onrust. Steun aan ondernemende, kleine boeren is nodig om hen mee te laten profiteren van de winsten in de groententeelt.

45 miljoen kilo extra groente op de markt

Sinds 2016 leid ik een Nederlands project om de toegang tot zaad en kennis voor kleine boeren te organiseren via Farmers Field Schools. Recent, onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat zo’n 10.000 kleine boeren daardoor gemiddeld 43 procent meer verdienen. Dat levert hun jaarlijks samen 4,4 miljoen euro extra op, terwijl de consument 45 miljoen kilo extra groente op de markt aantreft. De betere teelttechnieken verlagen de kostprijs met 15 procent, dé manier om groenten betaalbaar te houden en het land competitiever te maken.

Waarom ziet Bart de Steenhuijsen Piters niet wat ik zie? Omdat hij kijkt door de lens van de ‘Food Systems Approach’: een concept om westerse voedingsproblemen als obesitas te bestrijden door een betere afstemming tussen landbouw en publieke gezondsheidzorg. In Europa, met zijn enorme overcapaciteit om (junk)voedsel te produceren, is dit een nuttig concept. Het is alleen een kolossaal misverstand om te denken dat dit ook in Ethiopië relevant zou zijn.

Het tekort aan groenten in het dieet in dit Afrikaanse land wordt niet opgelost door consumenten te vragen wat ze lekker of gezond vinden, maar door groenten beschikbaar en betaalbaar te maken. Daarvoor zijn de traditionele tactieken nodig die ook de basis zijn geweest van de succesvolle Nederlandse tuinbouw: goed zaad en goede landbouwvoorlichting.

