Wachtlijsten in de ggz wegwerken? Laat een psychiater de intake doen

Een jaar geleden beloofden ggz-instellingen om uiterlijk op 1 juli de wachttijden terug te brengen. Patiënten mogen niet langer dan vier weken wachten voordat ze hun eerste gesprek hebben en maximaal tien weken later moet de behandeling beginnen. Deze afspraken zijn niet nagekomen. Toch zijn ze op korte termijn haalbaar en zelfs zonder extra kosten.

In de laatste vijftien jaar van mijn neurologische praktijk zag ik herhaaldelijk patiënten die naar een ggz-instelling waren verwezen voordat zij mij consulteerden. Zij hadden neurologische symptomen die geduid werden als 'psychisch' of hadden psychische symptomen met mogelijk een neurologische oorzaak.

Wachten, wachten en nog eens wachten

In de ggz moesten zij veel geduld hebben: wachten op het begin van de 'intake', wachten op afspraken tijdens de intakeprocedure van een multidisciplinair team, wachten op de conclusie en het behandelingsvoorstel. En daarna weer wachten op het begin van de gekozen behandeling.

Achteraf vond ik vele verwijzingen naar de ggz ongericht en onnodig. De gestelde diagnose bleek onwaarschijnlijk en er waren therapieën voorgeschreven die ik niet in de ggz-richtlijnen kon vinden. Psychiaters met wie ik samenwerkte kenden ze ook niet. Verwijzingen naar een multidisciplinair team waren vaak onnodig omdat in een kort gesprek al duidelijk had kunnen zijn wat er gaande was. Een eenvoudig advies had volstaan.

Lang niet altijd werd eerst gekeken of er een stoornis was en zo ja, welke. Begonnen werd met een uitgebreide testbatterij terwijl in de geneeskunde gebruikelijk is eerst een diagnose stellen en daarna nagaan wat er nog getest moet worden.

Tijdens de intake-procedures zochten ggz-instellingen vooral naar traumatische gebeurtenissen of moeizame gezinsrelaties in de voorgeschiedenis. Als die er waren richtten ze daarop de therapie. De relevantie daarvan voor de symptomen waarmee de patiënt kwam, was mij niet duidelijk. Die symptomen kregen te weinig aandacht.