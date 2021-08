Waarom zouden PvdA en GroenLinks de gemeenschappelijke zaak schaden?

In het slepende proces dat tot dusver maar geen formatie wil worden, gebeurt iets merkwaardigs rond het begrip ‘vasthouden’. Om te beginnen houden VVD en CDA elkaar op zo’n vanzelfsprekende wijze vast dat bijna niemand ziet dat het überhaupt gebeurt. Tegelijkertijd stoort het VVD en CDA dat PvdA en GroenLinks elkaar ook vasthouden: twee linkse partijen – hoe bescheiden ook in zetelaantal – is er één te veel, horen we steeds. Er zou sprake zijn van een ‘linkse wolk’, Mark Rutte werd daar erg neerslachtig van.

Maar nu is gebleken dat Jesse Klaver en Lilianne Ploumen echt niet uit elkaar te spelen zijn, verlangt de VVD-leider dat zij elkaar juist des te sterker vasthouden, en zelfs omhelzen. Als PvdA en GroenLinks samengaan, kunnen VVD en CDA hen misschien wel verdragen in een coalitie: één tegenstander is beter dan twee.

Plezier en vertrouwen

Het was bijna een doodskus. Binnen de linkse partijen ontplofte het, aldus de Volkskrant. Dacht Rutte even een fusie op links te kunnen ritselen? Waarop Klaver en Ploumen verklaarden dat druk van de VVD er niets mee te maken had, ze hadden gewoon zoveel ‘plezier en vertrouwen’ in het wederzijdse vasthouden, dat ze kozen voor één onderhandelingsteam in de formatie.

Ik denk niet dat dit de hele waarheid is, maar dat ze elkaar niet hebben losgelaten ondanks druk van Rutte is onloochenbaar. Het past ook perfect in de toenadering die al gaande was. Geconfronteerd met electorale tegenwind en concluderend dat op lokaal niveau in veel gevallen al intensief wordt samengewerkt, tot regelrechte fusies aan toe, groeit binnen PvdA en GroenLinks de roep om samengaan. De verschillen die er zijn, hebben meer te maken met tradities en groepskenmerken dan met politiek inhoudelijke inzichten. Ik heb het hier wel vaker gevraagd: waarom de gemeenschappelijke zaak schaden door afzonderlijke vaandels te voeren?

Kapotte planeet

Natuurlijk zou het armetierig zijn elkaar alleen om electorale redenen in de armen te vallen; het is bij alle neoliberale misère van de afgelopen jaren van groot belang dat sociaal-democraten (en daar schaar ik GroenLinks ook onder) hun eigen ideeën en idealen weer ontdekken en, hoe noem je dat, vasthouden. In zijn recente Trouw-essay over de sociaaldemocratie omschreef Rob Hartmans de pijlers daarvan als volgt: rechtsstaat en verzorgingsstaat. Omdat individuele rechten en de gemeenschap daarin samenkomen – en ik voeg daaraan toe dat er met een kapotte planeet weinig gemeenschap zal overblijven.

Dit zijn precies de zaken die verwaarloosd zijn onder de kabinetten-Rutte, met het toeslagenschandaal als beroerdste voorbeeld. Je kunt je daarom afvragen of het echtpaar Groen-Links wel in een kabinet met de VVD moet stappen. Bert Middel, oud-Kamerlid voor de PvdA, meent van niet. Er komen drie parlementaire enquêtes aan – toeslagen, corona, gaswinning – waarmee het lot van een nieuw kabinet-Rutte snel bezegeld kan zijn, stelt hij. Links moet dat afwachten en daarna de kiezer opzoeken. Daar zit wat in. Tenzij Rutte, met een zetje van Kaag, werkelijk bereid is tot verandering. Ik weet het niet, hoor.