Waarom zouden burgers geen baas mogen zijn over eigen dood?

Ik help of red, dus ik besta. Daarentegen hangt rondom degene die de (zelf)dood faciliteert meestal een lijkengeur. Toch kan deze behulpzaamheid een daad van liefde zijn. Thuis bij de Ephi’s hebben we elkaar allang beloofd om de ander niet in een vegeterende staat te laten wegkwijnen. Hulp bij zelfdoding? Ja, graag.

Niet alles wat de natuur produceert is aan te bevelen. Denk bijvoorbeeld aan een hyperorkaan op een dichtbevolkt eiland. De dood is een natuurlijk verschijnsel dat zeer akelige vormen kan aannemen. Na een bepaalde leeftijd ben je er bijna dagelijks, bewust of onbewust, mee bezig. Aan de aftakeling van de ouderdom ontkom je niet, maar een goede geestelijke voorbereiding kan wonderen verrichten en de pre-mortemfase kan jarenlang plezier geven. ‘Filosoferen is leren te sterven’, schreef Montaigne in zijn ‘Essais’. Wen alvast aan het idee maar denk er verder niet meer aan, bedoelde deze Franse filosoof uit de zestiende eeuw.

Tineke

Een keer in mijn leven heb ik voor een bijna onbekende de dood toch makkelijker gemaakt. En dit zonder chemische goedjes maar alleen met speeksel. Het ging over Tineke (95 toen), Trouw-abonnee, die ik een paar maanden eerder voor het eerst had ontmoet (en ga nu er niet van uit dat ik bij iedere Trouw-abonnee als stervensbegeleider zal fungeren!). Toen Tineke besloot er eind aan te maken was dit op een softe manier. Dat wil zeggen via een ‘comfort behandeling’ in een gespecialiseerd instituut met geleidelijke verhoging van de dosis morfine. Ik bezocht haar eens in de week gedurende de twee laatste maanden van haar leven. Heb ik dan deze halfzachte dood met mijn bezoekjes gemakkelijk gemaakt? Hopelijk wel. We wisten allebei dat er maar een doel was: het einde. Maar had ik Tineke, in andere juridische omstandigheden, op haar verzoek aan een fatale dosis ‘Drionpoeder’ geholpen?

Eigenlijk is het schenken van de dood eenvoudiger en sneller dan het schenken van het leven

Waarom ook niet? Gisteren las ik op internet een reactie over het onderwerp, achtergelaten door een bezoeker op de website van de omroep Max: ‘Een goed(koop) advies voor allen die er pijnloos uit willen stappen. Gebruik een overdosis heroïne, geheel pijnloos en vergezeld van prachtige dromen en kleuren. Op elke straathoek te koop en voor 50 euro heb je een voldoende dosis’.

Eigenlijk is het schenken van de dood eenvoudiger en sneller dan het schenken van het leven. Mij dunkt dat in deze snel veranderende wereld dit onderwerp onvermijdelijk ooit tot een standaard gaat behoren met, wie weet, de mogelijkheid om in een driesterren-euthanasiehotel van een luxe doodarrangement te genieten. Waarom zouden twee mannen samen mogen trouwen of andere hun genitaliën laten wegsnijden om tot het andere geslacht te behoren? Waarom mogen vrouwen baas in eigen buik zijn maar burgers geen baas zijn over eigen dood?

