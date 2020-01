Waarom zijn sommige familieleden zo zuinig?

Beste Beatrijs,

In onze familie (zussen, moeder, neven, nichten) geven wij elkaar altijd 15 euro op verjaardagen en krijgen dit ook terug. Dat is jaren terug zo afgesproken. Op speciale verjaardagen (kroonjaren) als er een etentje in een restaurant wordt gegeven, geven we 40 à 50 euro als stel en 25 tot 35 euro als alleenstaande.

Nu heb ik op mijn laatste verjaardag familie uitgenodigd voor een etentje in een restaurant in plaats van hen thuis te ontvangen. Het was geen jubileumverjaardag, ik werd 53 jaar. Het is niet zo dat ik mensen op kosten wil jagen en ik verwachtte ook geen heel hoge bedragen als cadeau, maar van mijn moeder kreeg ik 15 euro, evenveel als voor een thuisviering. En mijn zus en zwager die dus met z’n tweeën zijn, gaven ook maar 15 euro. Ze hebben het allemaal financieel goed. Ik was een beetje teleurgesteld. Of mag ik niet klagen?

Vaste tarieven

Beste Vaste tarieven,

Er bestaan kennelijk harde afspraken binnen uw familie over hoeveel geld men overhandigt bij een verjaardag. Het moet mij van het hart dat de etiquette niet erg dol is op contant geld als verjaardagscadeau. Vijftien euro geven en later weer ontvangen is saai, het is een fantasieloos cadeau. Een verjaardag is toch geen kwestie van rekeningen die voldaan moeten worden?

Enfin, het is nu eenmaal de routine in uw familie om eindeloos bankbiljetten heen en weer te schuiven. Ook zijn er afspraken over gewone verjaardagen en jubileumverjaardagen. De ene gelegenheid kost en levert meer geld op dan de andere. Tja, het is allemaal wel heel precies dichtgetimmerd op die manier. En dan besluit u om eens gek te doen en uw niets-bijzonders, geen-jubileumverjaardag in een restaurant te vieren. Maar uw familie doet niet mee met uw gekte, uw familie kijkt naar de bereikte leeftijd (53 jaar, gewoner kan het niet), volgt het eerder opgestelde reglement en komt met een schamele 15 euro aanzetten. Op de een of andere manier verbaast het mij niet dat uw familieleden zich aan de letter van de wet houden of zelfs onder het richtbedrag duiken. In uw familie is geen ruimte voor buitenissig gedrag. Dus zal nooit iemand met een bijzonder, onwijs gaaf cadeautje aan komen zetten, maar zijn het altijd weer die bankbiljetten.

Probeer deze dodelijk saaie traditie te doorbreken en verzin eens een leuk cadeautje voor de volgende die jarig is! De ontvanger zal blij verrast zijn en wie weet krijgt uw goede voorbeeld navolging.