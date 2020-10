Waarom wordt er met geen woord meer gerept over de coronadoden?

Als er een ding zeker is als het gaat om de coronapandemie, is het juist dat er helemaal geen zekerheid meer lijkt te bestaan. Epidemiologen, virologen, microbiologen en nog wat ‘logen’ zijn voortdurend met elkaar in de clinch om de huidige toename van coronabesmettingen te duiden: een worstelpartij tussen ernstige alarmisten en nonchalante relativeerders die ook nog hun ego ostentatief in de strijd werpen.

In het bijzonder in Frankrijk, land met tal van nieuwszenders, waar de hele dag door op tv medische deskundigen elkaar tegenspreken. Naast alarmisten en relativeerders heb je nu ook een nieuwe groep voor wie zelfs helemaal geen tweede golf gaande is. Zo iemand is bijvoorbeeld de bloggende arts Dominique Dupagne die stellig verklaart dat er geen sprake kan zijn van een ‘deuxième vague’ (tweede golf) maar alleen van ‘répliques’ (naschokken). Dupagne gaat verder met zijn vergelijking over de bibberende aardkorst: “Net als bij een aardbeving worden we bij corona geconfronteerd met naschokken die minder sterk zijn dan de oorspronkelijke beving. Ze zijn van korte duur en zullen uiteindelijk verdwijnen.”

Dit moet je zeker niet tegen Hans Kluge zeggen, de regiodirecteur Europa voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die deze week verklaarde: “De situatie in Europa is zorgwekkend. Het aantal besmettingen neemt toe, evenals het aantal mensen in ziekenhuizen.” Kluge waarschuwt Europese overheden dat ze adequate maatregelen moeten treffen anders zullen we in Europa “over drie maanden vijf keer zoveel coronadoden tellen als in april”.

Kleeft de schrikbarende prognose van Kluge aan zijn natte vingers?

Nu zou ik graag willen weten of de schikbarende prognose van Kluge op wetenschappelijke gegevens is gestoeld of alleen aan zijn natte vingers kleeft. En ook wat hij denkt van de bewering van een andere regiodirecteur van het WHO, Dorit Nitzan, die tijdens een congres zou hebben verklaard (volgens Russische sites, dat wel) dat “geen tweede golf gaande is op het moment”. Volgens haar zijn er landen waar momenteel een toename van besmettingen wordt gesignaleerd maar ook andere landen waar juist sprake is van een afname. Misschien zouden we meer zicht krijgen op de materie als er minder op het aantal besmettingen zou worden gehamerd (er wordt veel meer getest dan begin dit jaar in Nederland met soms 240 duizend testen in een week). Tijdens de eerste golf in april, was het vooral het alarmerende aantal coronadoden dat bepalend was (dagelijks vaak boven de 150). Maar kijk nu hoe we onze coronadoden amper nog vermelden. Bij het achtuurjournaal van de NOS worden avond aan avond de schokkende cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames gepresenteerd.

Gek genoeg wordt er nu bij de NOS plotseling met geen woord (en grafiek) meer gerept over het dodenaantal. Hoe kan dat? Voor de volledigheid: dinsdag stierf het hoogste aantal mensen in de week door corona (35). Maar daarna nam het aantal dagelijks af: woensdag 32, donderdag 29 en gisteren 17. Nu mag iedereen denken wat hij wil maar ga alsjeblieft uit dit stuk niet iets van complotdenken, coronaontkenning of populisme distilleren.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.