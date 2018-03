Waarom we niet op Trumps machopolitiek moeten reageren met gelijksoortige maatregelen

Trump schiet met de importheffing – 25 procent op staal en tien procent op aluminium – met een schot hagel op een relatief klein doel. Aangenomen mag immers worden dat het hem vooral gaat om het Chinese staal dat tegen dumpprijzen, prijzen onder de kostprijs, op de wereldmarkt wordt aangeboden. In plaats van daar iets gerichts tegen te doen, zoals de Europese Unie eerder deed, kondigde hij vorige week een algemene heffing op de import van staal aan, ongeacht de herkomst van dat staal.

Mocht de maatregel doorgang vinden, dan helpt Trump een kwijnende, oude sector van de Amerikaanse industrie terwijl tegelijkertijd veel modernere sectoren van de eigen economie worden getroffen. The Wall Street Journal berekende dat Trump mogelijk 140.000 werknemers in de staalindustrie tegemoet komt, terwijl het duurdere staal 6,5 miljoen werknemers in de staalverwerkende industrie treft.

Dat is echter een overweging voor de Amerikanen zelf: importheffingen dragen zelden of nooit bij aan een florerende eigen economie.

Tegenmaatregelen

Voor de internationale gemeenschap zijn de mogelijke gevolgen van de aankondiging van Trump belangrijker. Hoe de reactie van getroffen landen zal zijn is moeilijk in te schatten. Er kunnen wel heffingen komen op Amerikaanse bourbon en Levi’s-spijkerbroeken, zoals commissievoorzitter Jean-Claude Juncker van de EU suggereerde, maar wat is vervolgens daar de reactie op?

De internationale gemeenschap zou er goed aan doen niet op Trumps machopolitiek te reageren met gelijksoortige maatregelen.

Een handelsoorlog is immers in niemands belang. En zeker niet een handelsoorlog met als motief de nationale veiligheid. Als dat argument gebruikt wordt, en Trump doet dat om zijn kiezers in verouderde industrieën tegemoet te komen, dan is het einde zoek. Er zijn naast staal heel veel producten te bedenken die op enig moment de nationale veiligheid kunnen raken.

Beter is het degenen in de Verenigde Staten die de waanzin van Trump aan de kaak stellen expliciet te steunen en de Amerikaanse politiek actief te beïnvloeden. De maatregel is nog niet van kracht en nog niet alle ratio is uit de Amerikaanse politiek verdwenen.

