Waarom we met zijn allen uit de PKN zouden moeten stappen

Afgelopen donderdag nam ik als lid van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland deel aan de gesprekken rond het agendapunt ‘huwelijk en levensverbintenissen’. Een beladen thema, want het heeft al vaak voor verhitte discussies geleid; sla er de geschiedenisboeken maar op na. Kort door de bocht komt het dan ook neer op de vraag of we het ‘homohuwelijk’ in de kerk gelijk achten aan de verbintenis tussen man en vrouw.

In de kerkorde is dat onderscheid er namelijk nog steeds. Het was een ingetogen bespreking. Er lag een goed doordacht stuk van het moderamen op tafel, de afgevaardigden gaven elkaar alle ruimte om hun zegje te doen en het werd nergens onaangenaam. De kern van de argumentatie van het moderamen is dat we als kerk ruimte aan elkaar moeten geven om anders te denken en te doen, maar dat we de discussie ook niet te scherp moeten neerzetten. We moeten per slot van rekening de eenheid binnen de kerk willen bewaren. En daar is natuurlijk heel veel voor te zeggen. Er is ook al wel behoorlijk wat veranderd binnen de PKN.

Donderdag stemden maar liefst 29 van de 72 stemgerechtigden tegen het laten staan van dat onderscheid. En er zijn op vele plekken in onze kerk gesprekken gaande over deze en andere ‘morele’ kwesties, waar dat voorheen ondenkbaar was. We zijn met z’n allen echt wel dichter bij elkaar gekomen.

Maar: Na afloop stond ik te praten met een paar mensen, onder wie een homoseksuele dominee die met zijn man speciaal naar de Synode was gekomen om de discussie bij te wonen. Hij vertelde ons dat hij na de bespreking met twee dames gesproken had, die aangaven nu eigenlijk uit de PKN te willen stappen. Ze hadden lang genoeg gewacht, het geduld was op.

Eigenlijk zouden we met heel veel mensen nu gezamenlijk door diezelfde deur naar buiten moeten gaan

En eigenlijk geef ik die dames gelijk. Sterker nog, eigenlijk vind ik dat veel meer mensen dat voorbeeld zouden moeten volgen. Ook ik. Want wil ik bij een kerk horen, die wat ik als kern van de bijbel beschouw, ‘Heb uw naaste lief gelijk uzelf, niet volledig omarmt? Kan ik aan mijn kinderen uitleggen dat ik ze door ze te laten dopen onderdeel heb gemaakt van een discriminerende kerk?

Begrijp me goed, ik hou van deze kerk. Ik ben al jaren kerkenraadslid, lid van de classis en al 6 jaar lid van de Generale Synode. Ik zet me in voor deze kerk en doe dat met hart en ziel. Maar als bijvoorbeeld mijn bridgevereniging zou weigeren vrouwen toe te staan, dan zou ik weggaan. Als mijn voetbalclub zou besluiten om alleen maar witte jongetjes te laten voetballen, dan zou ik mijn zoon daar weghalen. En met mij zouden velen dat doen.

Blijven discrimineren Waarom blijven we dan wel met z’n allen lid van onze kerk als diezelfde kerk zegt dat mensen met een verbintenis anders dan man/vrouw er niet helemaal bij horen? Want tegen de ene groep zeggen dat we de boel bij elkaar moeten houden en dat we daarom toch nog maar even blijven discrimineren, houdt toch een keuze voor de andere groep in? Voor de groep die het ‘homohuwelijk’ afwijst? Hoezo bij elkaar houden? Dat is toch nog steeds een bepaalde groep mensen buiten de deur houden? En eigenlijk zouden we met heel veel mensen nu gezamenlijk door diezelfde deur naar buiten moeten gaan. Om naast die twee dames te staan, die er volgens mijn kerk en mijn synode toch niet helemaal bij horen. Nog steeds niet. Maar ja, ik heb makkelijk praten, want het gaat uiteindelijk niet over mij. En of ik nou blijf of wegga, niemand zal er wakker van liggen. Zachtjes klinkt in mijn hoofd het liedje, dat ik op de lagere school leerde; ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde’. Voor twee vrouwelijke PKN-leden houdt dat wachten nu op. En daarvoor ben ik mee verantwoordelijk. Sorry.

