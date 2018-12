Waarom we het nooit over staatssecretaresse hebben

Nee, wat dit betreft moet de taalgebruiker op zijn eigen kompas varen. Dat geldt ook voor het gebruik van de meeste beroepsnamen. Zo kan een vrouw die (beroepsmatig) fotografeert een fotografe, een vrouwelijke fotograaf of simpelweg een fotograaf worden genoemd. Die laatste variant laat geheel in het midden welke sekse de desbetreffende persoon heeft.

hoe belangrijk is het om de sekse van een be­roeps­be­oe­fe­naar te weten?

Maar hoe belangrijk is het om de sekse van een beroepsbeoefenaar te weten? Ook bij beroepsnamen als arts, bestuursvoorzitter, consul, burgemeester, dokter, hoogleraar, minister, professor en staatssecretaris wordt de sekse van de persoon die de functie vervult niet duidelijk. Wie in deze gevallen daarover duidelijkheid wil verschaffen door middel van een gekunstelde variant als hooglerares of een archaïsme als dokteres of staatssecretaresse, krijgt in het beste geval een enkele lacher op zijn hand.

Wie toch weleens differentieert bij beroepsnamen waarbij dat wel mogelijk is, hoeft dat niet consequent te doen. Sommige vrouwen presenteren zichzelf afwisselend als fotograaf of fotografe. Ook in teksten wordt vaak gevarieerd: combinaties als ‘arts en schrijfster’, ‘fotografe en filmer’ of ‘schrijfster en filmmaker’ zijn typeringen die je geregeld aantreft in de krant. Aanwijzingen dat taalgebruikers dit inconsequent of slordig vinden, heb ik niet.