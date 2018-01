Waarom wachten met de aanschaf van een elektrische auto?

Kennelijk zijn wij een van de weinige particulieren met een volledig elektrische auto (Trouw, 29 december). Natuurlijk hadden we een jaar moeten wachten met de aankoop van onze Renault Zoe in het voorjaar van 2016. Nu wordt de Zoe met een twee keer zo sterke accu geleverd en kan hij 300 echte kilometers in de zomer rijden (in de winter is de actieradius kleiner, red.). De onze haalt niet meer dan 160 kilometer in de zomer, maar deze maand kunnen we de accu omwisselen om voortaan fluitend door ons hele kikkerland te rijden.

Toch hebben we geen spijt van dat jaar eerder instappen. We zijn de stress van 'halen we het' kwijt. We zijn de langere ritten beter gaan plannen qua rijsnelheid en laadtijd onderweg. Je treinreis plan je toch ook, inclusief wacht- en overstaptijden. Voor ons staat laden langs de snelweg vaak gelijk aan een kop koffie. Daarna kunnen we verder.

Wat de rijkosten betreft: wij laden met onze eigen zonnepanelen, die inmiddels bijna afgeschreven zijn. We rijden altijd volgeladen weg. Dat kunnen de meeste fossiele rijders niet zeggen, ze moeten dan soms in alle haast ook nog even snel tanken. Inclusief afschrijving laden we inmiddels gratis.

Voordelig 80 procent van onze reisafstand is lokaal of regionaal en kunnen we met 'eigen stroom' makkelijk voorzien. De resterende 20 procent laden we bij laadpalen, die zeker in stedelijke gebieden overal staan, en bij Fastned-laadstations langs de snelwegen. Ideaal. Die 20 procent actieradius moeten we uiteraard betalen voor ongeveer 40 cent per kilowatt. Dat is voor ons ongeveer 5 euro per 100 kilometer. Onze Zoe vonden we redelijk betaalbaar, mede omdat de accu kon worden geleased. Dat kost ons wel 1000 euro per jaar of 7 cent per kilometer! Verder geen wegenbelasting en geen onderhoudskosten. Waarom nog wachten?