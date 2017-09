Waarom Trouw-lezers doorgaan met plastic scheiden

Regels stellen Lees verder na de advertentie Wanneer beseft de overheid dat er met deze chaos aan verpakkingen en soorten plastic geen goede scheiding mogelijk is en gaat ze regels stellen? Van de huidige overdaad kan best wat af. Laten we de hoop niet opgeven en doorgaan met scheiden! Toch mooi dat tenminste een deel van het afval hergebruikt kan worden. Geoske Sanders, Bennekom

Zoals papier Papier wordt al heel lang met succes ingezameld en met geringe subsidies economisch rendabel omgezet in cellulose, waarvan weer nieuw papier gemaakt wordt. Op precies dezelfde manier kunnen we plastic afval weer kraken tot nafta, de grondstof van de meeste plastics. Deze 'plastics-to-oil'-route wordt momenteel door verschillende bedrijven ontwikkeld en kan na opschaling als groene 'nafta' ingezet worden, voor plastics en brandstoffen. Toegegeven, de verwachte economische waarde is lager dan bij rechtstreekse productie van plastic uit plastic afval. Zolang de industrie nog geen manier gevonden heeft om deze laatste route te benutten is dit een goed alternatief. Blijven inzamelen dus! Henri Grünbauer, Amersfoort

Standaard verpakken Het antwoord ligt hoogstwaarschijnlijk 'buiten de box'. Het overgrote deel van het afval kunnen we voorkomen door producten niet of anders te verpakken. De verpakking is voor het transport, de opslag en vooral marketing. Een beperkt aantal standaardverpakkingen kan de hoeveelheid drastisch verminderen en de scheidingsmethoden verbeteren. Vaste producten in één of twee standaardmaterialen, vloeistoffen in standaardflessen. Dick van Elk, Reeuwijk

Geen keuze Een keuze voor het niet apart houden van plastic is er niet meer: het afvoeren van restafval kost 7,50 euro per container, plastic afvoeren is gratis. Anne Nijenhuis Apeldoorn Juist door afval te scheiden, beseffen we hoeveel er per huishouden van gebruiken L. Walta, Oosterbeek

Doorgaan Juist door afval te scheiden is men gaan beseffen hoeveel plastic afval er per dag per huishouden geproduceerd wordt. De druk op de verpakkingsindustrie om afbreekbare stoffen te gaan gebruiken, zal dus logischerwijze toenemen. Meerdere maatregelen zijn nodig om de druk op onze planeet te verkleinen: recyclen moet en kan verbeteren, verpakkingen maken van betere (biologisch afbreekbare) materialen én statiegeld op petflesjes en blikken en blikjes snel invoeren. Consumenten worden wijzer, nu de verpakkingsindustrie nog! L.Walta, stichting 6DorpenSchoon, Oosterbeek

In één container Ermee stoppen. Alles in één container en bij de afvalverwerker scheiden. Dat scheelt veel containers en tig keer een vuilniswagen in de straat. K.Kloosterman, Velsen