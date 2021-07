Waarom trekt Quinsy Gario preventief en provocerend de R-kaart?

Je kon aan die intrigerende zin bijna niet ontsnappen gisteren: “Racistisch Nederland mag niet juichen over ruzie in de partij.” Deze dwingende oproep – of was het een bezweringsformule? – stond niet alleen op onze voorpagina, maar viel ook nog twee keer te lezen binnen in de krant.

Het waren de woorden van Quinsy Gario, nummer twee van Bij1, nadat hij door zijn eigen bestuur uit de partij was gezet. Als enige uitleg werd vaag gezegd dat door de houding van Quinsy Gario “niet iedereen zich veilig voelde binnen de partij”. Alweer een intrigerende zin, die volgde op een onderzoek door een advocatenbureau, waarvan het bestuur van Bij1 zegt ‘geschrokken’ te zijn.

Nu hoeft het hier niet op een drama uit te draaien, ook al is betrokkene een vooraanstaande figuur (geweest) van Bij1 en de antizwartepietbeweging. Ruzies binnen partijen zijn er tegenwoordig in allerlei soorten en maten. Van de worsteling der ego’s bij 50Plus en de fascistische tweets bij Forum voor Democratie tot het vertrek van Pieter Omtzigt bij het CDA. Maar van de afscheidingen in bovengenoemde partijen kennen we tenminste de redenen.

Anders gaat het voor de 87.238 kiezers die op 17 maart op Bij1 hebben gestemd en van het bestuur niet mogen weten wat de nummer twee op de lijst wordt verweten: ze blijven zitten met die alarmerende maar vage geluiden. Zo werkte het misschien vroeger bij communistische regimes wanneer een vooraanstaand partijlid in ongenade was gevallen en het veld moest ruimen. Maar we hebben in Nederland een parlementaire democratie en Bij1, ook al heeft die partij maar één zetel, is daar onderdeel van. Staat soms niet op de Bij1-site: “Duidelijkheid en transparantie zijn voor ons een groot goed”?

Goed, in alle eerlijkheid: ik zal om strubbelingen in die splinterpartij geen nacht minder slapen. Maar wat mij toch stoort, is de zin aan het begin van dit stuk. Wat is dat ‘racistisch Nederland’ dat het eventueel op Gario gemunt zou hebben? Bestaat er in dit land een configuratie van organisaties die een soort parallelle wereld vormen, die we als ‘racistisch Nederland’ kunnen bestempelen? Ik vind dit nogal generaliserend, polariserend en vooral beledigend voor al die miljoenen mensen die zich niet in deze uitdrukking herkennen.

Waarom trekt Gario preventief en provocerend de R-kaart en probeert hij een intern conflict op volstrekt onwetende omstanders af te schuiven? Wat valt er hiermee te maskeren voor iemand die ervan beschuldigd wordt anderen een gevoel van onveiligheid te bezorgen?

Nu weet ik natuurlijk ook wel dat in de politieke kringen waarin Gario vertoeft die kaart te pas en te onpas wordt getrokken. Enkele jaren geleden kreeg Gario een daverende ruzie met Jerry Afriyie, medeoprichter van de anti-zwartepietbeweging. Deze beschuldigde hem in feite ervan zelf deel uit te maken van die rare parallelle wereld: “Quinsy Gario heeft het witte superioriteitsgevoel overgenomen en probeert dat toe te passen in de beweging.”

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.