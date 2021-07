Waarom toch die brok in de keel bij dat volkslied, terwijl we geen Italianen zijn?

Om even aan de somberheid te ontsnappen die deze dagen op ons is neergedaald kunnen we altijd, morgenavond vlak voor negen uur, met de Italianen uit volle borst ­Fratelli d’Italia mee gaan zingen. Ook al kennen de meesten van ons de ­originele tekst niet, het is een kwestie van doen alsof (la la la) en even hard brullen als de spelers van het nationale voetbalelftal die de EK-finale tegen Engeland gaan spelen. Dan merk je goed hoe je in anderhalve ­minuut in een ­extatische ­coma van geluk kunt belanden.

Thuis beschouwen we keer op keer dat moment als opwindender dan de wedstrijd die volgt. Maar waarom toch die brok in de keel en die vochtige ogen terwijl we geen Italianen zijn? Het oordeel van internationale voetbalcommentators is quasi unaniem: omdat dit Italiaanse volkslied, ‘Broeders van Italië’, het mooiste ter wereld is en je beroert van kruin tot tenen. Het lijkt wel een opera op zakformaat met verassende pauzes waarin de noten zich herpakken, om vervolgens met een duizelingwekkende acceleratie in een orgastische oerkreet te eindigen. De beste vertolker van dit magische crescendo was jarenlang keeper Gianluigi Buffon, die anderhalve minuut met gesloten ogen zong om in een laatste schreeuw zijn longen ­bijna te laten ontploffen.

Het lied werd in 1847 door de patriot Goffredo Mameli geschreven, maar pas twee maanden later componeerde Michele Novaro de muziek. De tekst is een krachtige oproep tot eenmaking en onafhankelijkheid (Italië werd pas in 1861 een staat), om los te komen van de bemoeienis van Oostenrijk.

Het lied begint dan ook trots: ‘Broeders van Italië/Italië is ontwaakt/Met de helm van Scipio/Heeft zijn hoofd zich getooid/Waar is ­Victoria?’

Maar al bij het tweede couplet vervliegt de branie om plaats voor realiteitszin te maken: ‘Gedurende eeuwen/Werden wij vertrapt en bespot/Omdat wij geen volk zijn/Omdat wij verdeeld zijn/Laat ons samenkomen/Onder één vaandel en één hoop.’

Je ziet bijkans de guillotine van de sansculotten

Vergelijk dit eens met dat andere befaamde volkslied, de Franse Marseillaise. Deze revolutionaire zang uit 1792 (geschreven door Rouget de Lisle) zal nooit van zijn gewelddadige oorsprong afkomen en je ziet bijkans de guillotine van de sansculotten zich achter de muziek en de tekst profileren. Vooral het refreinis omstreden: ‘Te wapen, burgers!/Vormt uw bataljons!/Laten we marcheren, marcheren/Zodat het onreine bloed/onze voren doordrenkt.’

Is dit de reden dat Franse voetbalspelers, tot ontsteltenis van vele Fransen, amper hun lippen bewegen als in een stadion de Marseillaise weerklinkt? Deze week ontstond een furieuze discussie op de Franse tv-zender CNews. Dagen achtereen werden de zingende Italiaanse spelers in beeld gebracht, tot vervelens toe. Hun ongekend zangerig enthousiasme op weg naar de finale maakte al die Franse tv-gasten stikjaloers en gefrustreerd (de licht neuriënde Franse ploeg is allang terug naar huis).

Ach, volgens de dichter Jean Cocteau (1889-1963) zijn Fransen in feite Italianen, maar dan met een slecht humeur.

