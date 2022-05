Waarom Ter Apel onze aandacht verdient

Het was een niet mis te verstane boodschap die de Groningse hoogleraar economie Dirk Bezemer afgelopen weekend via Trouw verspreidde: Nederland moet zich schamen. Zo’n rijk land met zoveel werkenden die bij economische tegenwind het water aan de lippen komt. Een schande, vindt hij.

Bezemer verwijt de kabinetten-Rutte dat ze kwetsbaarheden hebben gecreëerd. De economie groeide en groeide, maar de lonen bleven achter. Het geld rolde de verkeerde kant op, weg van het het armere deel van de samenleving dat het echt nodig heeft. En dat is een politieke keuze, benadrukt de econoom.

Een verstopping ligt altijd op de loer

Bij het verwijt over het creëren van kwetsbaarheden moest ik onmiddellijk denken aan Ter Apel, de plek in het noorden van het land waar asielzoekers zich moeten melden zodra ze Nederland binnenkomen. Collega Petra Vissers omschreef het enige aanmeldcentrum van het land onlangs treffend als de flessenhals van de asielopvang. Iedere nieuwe asielzoeker moet er doorheen, een verstopping ligt altijd de op de loer.

Het is nu al maanden crisis in Ter Apel doordat er te weinig opvangplekken zijn. Op enig moment werden noodtenten opgetuigd om mensen niet op straat te hoeven laten slapen. Met schrijnende verhalen tot gevolg. Burgemeester van Groningen Koen Schuiling zei na een bezoek: “Kinderen spelen tussen het afval. Op een festivalterrein zijn oneindig betere sanitaire voorzieningen. Het is een andere categorie mensen of zo, ik weet het niet. Aan alle kanten overtreden we de wet. Het is beschamend.”

Kinderombudsman Margrite Kalverboer spreekt over mentale verwaarlozing van minderjarigen in het aanmeldcentrum. Er is daar niets te doen voor ze. Het verergert hun problemen van, zegt Kalverboer, waar de overheid verantwoordelijk voor is.

Het is toch niet te veel gevraagd

Achter het leed in Ter Apel gaat een ingewikkeld verhaal schuil, over gemeenten elders in het land die weigeren opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Het raakt ook de totaal verziekte woningmarkt, waardoor erkende vluchtelingen niet kunnen doorstromen naar een eigen huis en soms jarenlang in de flessenhals van het asielsysteem blijven zitten. Ondertussen wordt voor Oekraïners van alles geregeld, wat hartverwarmend is, maar ook de vraag oproept waarom dit niet voor de mensen in Ter Apel kan.

Makkelijke oplossingen voor ingewikkelde problemen zijn zelden voorhanden en dat geldt ook voor de asielcrisis. Maar laten we eens op een rij zetten wat de overheid wél kan doen: een tweede of liefst derde aanmeldcentrum openen om de druk in Ter Apel te verlichten. Of het huidige complex in het noorden uitbreiden met fatsoenlijke opvangplekken, zodat niet meer de dreiging ontstaat dat iemand de nacht buiten moet doorbrengen. En voor minderjarigen in Ter Apel dagbesteding en onderwijs regelen, wat de Kinderombudsman voorstelt. Het is toch niet te veel gevraagd.

Vooralsnog blijven de woorden van burgemeester Schuiling hangen, dat de situatie in het aanmeldcentrum een beschaafd en rijk land onwaardig is. Maar wat nog indringender blijft hangen is het beeld dat het kabinet al vele jaren bezig is de entree voor asielzoekers zo onaantrekkelijk mogelijk te houden, met sobere opvang en structureel te weinig bedden. Het creëren van kwetsbaarheden als bewust beleid.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.