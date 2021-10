Waarom steun voor Israël en antisemitisme bij Thierry Baudet samengaan

De antisemitische uitspraken van Thierry Baudet en binnen Forum voor Democratie zijn ‘niet toevallig’, betogen Leo Lucassen en Bart Wallet in Trouw van 2 oktober. Ze beschouwen die terecht als meer dan zomaar rechtse provocaties en aandachttrekkerij.

Wat ik in hun artikel mis, is aandacht voor Baudets hartstochtelijke liefde voor de staat Israël. Op Facebook beschreef Baudet Israël als ‘bloeiende etnostaat’, ‘de enige democratie in de Arabische wereld’ en onze ‘historisch-religieuze vriend’. Hij steunde een petitie die wil dat ons land tegen VN-moties stemt die de politiek van Israël afkeuren. Die onvoorwaardelijke liefde deelt Baudet niet alleen met andere uiterst rechtse partijen zoals PVV en SGP, maar ook wel met christenen in ‘middenpartijen’.

Culturele en raciale zuiverheid

Sommigen zullen Baudets Israël-liefde daarom als ontkenning van zijn antisemitisme zien. Maar met ‘etnostaat’ doelt Baudet op een culturele en raciale zuiverheid die politiek nastrevenswaardig zou zijn en waarbij Israël aan het Westen het goede voorbeeld geeft.

Wijzen op de ‘religieus-historische’ vriendschap tussen christenen en de staat Israël kenmerkt populisten die zich beroepen op de botsing-der-beschavingentheorie van Samuel Huntington. Hij voorspelde in 1993 dat conflicten aan ‘culturele en religieuze grenzen’ de belangrijkste bron van toekomstige oorlogen zouden worden. Israël vormt voor Huntington zo’n grens. Rechtse populisten hebben van Huntingtons politieke theorie helaas een in beton ­gegoten ideologie gemaakt.

Openstaan naar andere culturen

Voor zulke populisten heeft paus Franciscus in zijn encycliek Fratelli Tutti een boodschap: niemand hoeft de eigen identiteit of cultuur te verloochenen. Het christendom is tenslotte evident ondenkbaar zonder het jodendom, net zoals de islam ­ondenkbaar is zonder christendom en jodendom. Iedereen is altijd en overal geroepen om zichzelf als deel van ‘levende, dynamische volken voor te stellen’. Dat betekent: ‘openstaan naar andere culturen’ én naar ‘nieuwe syntheses’.

Humanistisch georiënteerde joden, christenen en moslims kunnen dat. De joodse theoloog Mark Ellis concludeert in zijn boek Judaism ≠ Israel (2009) dat de Israëlische machthebbers het niet kunnen; zij weten de machtskritiek van de joodse profeten niet op zichzelf toe te passen. Het zou degenen die kritiek op Israëls politiek als ‘antisemitisch’ beschouwen te denken moeten geven dat die politiek door iemand als Baudet geestdriftig wordt omarmd.

