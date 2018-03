Waarom stemmen op een lokale partij vaak onzin is

De gemeenteraadsverkiezingen zijn bijna daar. En ook bij ons hangen posters van diverse lokale lijsten. U kent ze wel: de 'stadspartij', 'burgerbelangen' of 'gemeentebelangen'.

Wie denken die lokale partijen wel niet dat ze zijn, dat ze zich voordoen alsof ze als enige partijen het belang van gemeente of burgers vooropstellen? Zijn die landelijke partijen dan niet bezig met de belangen van de gemeente en de burgers?

Een begrip als 'burgerbelangen' is betekenisloos als het gaat om de afweging tússen de belangen. Meestal is het onduidelijk waar al die lokale lijsten eigenlijk voor staan, los van een paar punten die worden genoemd. Wat doen ze met al die zaken die gaan komen en die niet in het verkiezings-A4'tje staan? Wat gaat die lokale ouderenpartij (dubbel fout) met uw stem doen als het gaat over milieu? Wat doet die partij voor (of tegen) moslims en wat is haar antwoord op de vraag of de gemeente een contract gaat sluiten met een leverancier die doet in onfatsoenlijke nulurencontracten en schijnzelfstandigheid? Joost mag het weten.

Bij traditionele partijen die gestoeld zijn op een moreel kompas weet je dat. Dat is heel wat meer dan wat ik weet dat er met mijn stem gebeurt bij de zoveelste lokale lijst met een programma 'waar niets achter zit'.

Is het dan nooit goed om lokaal te stemmen? Natuurlijk wel. Soms zijn er best redenen, bijvoorbeeld als er een belangrijke lokale kwestie is, bijvoorbeeld een gemeentelijke herindeling. En de lokale politiek kan de bron zijn van een nieuwe 'waardenpartij', zoals de SP. Maar die begon dan ook niet als 'Oss vooruit'.