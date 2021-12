Waarom Spotify een mooi, zeldzaam voorbeeld is van een fijn algoritme

De hoofdredacteur van deze krant zette mij pas aan het denken. In de krant van 4 december schreef hij namelijk dat “onze columnist Ilyaz Nasrullah steeds (…) waarschuwt voor op hol geslagen algoritmes”. Onze samenleving vliegt wat betreft zelflerende algoritmes inderdaad uit de bocht, daar maak ik in mijn columns geen geheim van. Maar als het erop lijkt dat ik me zorgen maak over die technologie zelf, dan druk ik mij niet goed genoeg uit. Zelflerende algoritmes kunnen echt waardevol zijn.

Wat ik probeer over te brengen is wáárom deze technologie dan toch op hol slaat. Door dat te begrijpen, kunnen wij serieuze maatschappelijke problemen voorkomen. Als organisaties de juiste beweegredenen hebben, dan hoeven hun zelflerende algoritmes geen gek gedrag te vertonen. Sterker nog, hun technologie gaat dan juist vóór ons werken.

Assistive intelligence

Het vertrekpunt vanwaar we technologie ontwikkelen doet er zoveel toe dat een pionier als Audrey Tang – Taiwans minister van digitale zaken – ervoor pleit om niet over artificial intelligence (kunstmatige intelligentie) te praten, maar over assistive intelligence (ondersteunende intelligentie). Een mooi, maar zeldzaam, voorbeeld van assistive intelligence is Discover Weekly, de afspeellijst die u in Spotify kunt vinden. Die lijst wordt iedere week weer voor iedere gebruiker op maat gemaakt, en bestaat uit muziek waar die gebruiker nog niet eerder naar geluisterd heeft.

Waarom maakt Spotify zo’n afspeellijst eigenlijk? Het zal niemand verbazen dat wij blijer worden van het ontdekken van goede muziek. Zo geven Spotify-gebruikers aan dat hun humeur en energieniveau daardoor verbetert (71 om 66 procent van de respondenten).

Discover Weekly is dus bedoeld om ons te helpen bij die ontdekking. Dat is geen liefdadigheid. Gebruikers die naar Discover Weekly luisteren, brengen twee keer meer tijd door op Spotify dan gebruikers die dat niet doen. Een beter humeur onder zijn gebruikers vertaalt zich dus door naar hogere advertentie-inkomsten voor Spotify. Dat is precies wat ik bedoel met de ‘juiste beweegredenen’: Spotify verdient geld door een dienst die van échte meerwaarde is voor zijn gebruikers.

Omdat Spotify maar liefst 365 miljoen maandelijks actieve gebruikers heeft, is deze win-win alleen maar mogelijk dankzij digitale technologie en zelflerende algoritmes. Zonder digitale technologie zou het voor Spotify simpelweg onmogelijk zijn om iedere week voor al die gebruikers een eigen afspeellijst te maken. En de kwaliteit van die lijsten zou waardeloos zijn zonder zelflerende algoritmes die inschatten welke muziek iemand mogelijk interessant vindt.

Juiste beweegredenen

Daarnaast zit in het proces van muziek ontdekken een andere ‘juiste beweegreden’ ingebakken, die het onwaarschijnlijk maakt dat de zelflerende algoritmes van Spotify tunnelvisie ontwikkelen (de beruchte ‘algoritmefuik’). Het is voor Spotify namelijk belangrijk om de juiste mix te vinden tussen ‘meer van hetzelfde’ en ‘even wat anders’: te veel van dezelfde soort muziek leidt waarschijnlijk tot verveling, maar nieuwe muziek die extreem afwijkt van wat wij gewend zijn vinden wij waarschijnlijk niet leuk.

Over zelflerende algoritmes wordt vaak garbage in, garbage out gezegd. Maar die ‘garbage’ die we in zelflerende algoritmes stoppen bestaat niet alleen uit verkeerde data, zoals vaak geloofd wordt. Het bestaat voor een groot deel uit de verkeerde beweegredenen waar organisaties zich door laten leiden.