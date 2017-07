Waarom Schiphol in sporen moet investeren

Niet alleen de grenzen van Schiphol, ook die van de gehele luchtvaart komen in zicht. De Nederlandse luchthavens kunnen de groeiende reizigersstroom niet meer aan. Investeer daarom in station Schiphol in plaats van luchthaven Schiphol. Een goede internationale spoorhub voor Nederland maakt veel vluchten binnen Europa overbodig. Zowel Schiphol als de reiziger profiteert hiervan.

Schiphol zit knel door ruimtelijke grenzen en de noodzaak om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De grens van het aantal vliegbewegingen en geluidsnormen is eerder in zicht dan verwacht en de wachtrijen nemen groteske vormen aan. Automatisch klinkt de roep om uitbreiding, hetzij door Schiphol uit te breiden, hetzij door uit te wijken naar regionale luchthavens. Een manier van denken die lijkt op de strategie om meer snelwegen te bouwen: het slibt toch weer dicht, je blijft bijbouwen want je trekt juist meer verkeer aan.

Gezondheid

Uitbreidingsmogelijkheden voor luchthaven Schiphol zijn er niet meer, wil je recht doen aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs en de gezondheid van omwonenden, zo blijkt uit de mobiliteitsvisie van Natuur & Milieu. Omwonenden hebben ernstige geluidshinder en ademen twee tot drie keer zo veel ultrafijn stof in. Daarnaast kunnen we de klimaatdoelen simpelweg niet halen als de luchtvaart blijft groeien. Investeringen die we nu doen in uitbreiding van luchthavens kunnen we daarom al snel met veel verlies afschrijven. Investeer daarom liever in toekomstbestendige uitbreiding van Schiphol. Door de internationale spoorverbindingen voor Amsterdam en de Randstad daar te concentreren.

Met snelle en voordelige treinen verleid je reizigers uit die korte vluchten de trein in

Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar het is ook lucratieve business voor Schiphol. Aan prijsvechters voor korteafstandsvluchten verdient de luchthaven nauwelijks iets. Bovendien zijn korte vluchten relatief milieubelastend. Met snelle en voordelige treinen naar Berlijn, Antwerpen, Brussel, Parijs en Frankfurt verleid je reizigers uit die korte vluchten de trein in. Voor de reiziger is de trein naar deze steden comfortabeler dan het vliegtuig met bijbehorend in- en uitcheckcircus. Zo komt er op Schiphol (binnen de bestaande vliegcapaciteit!) ruimte vrij voor intercontinentale vluchten.