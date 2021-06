Waarom politici aan geheugenverlies lijden

Bestuurders hebben aan belangrijke gebeurtenissen regelmatig ‘geen herinnering’, een frame dat veel mensen irriteert.

‘Geen herinnering’ kan een manier­­ zijn om lastige vragen te ontwijken – maar er is meer.

President Bill Clinton zei ooit dat zijn agenda zo volgepland was, dat hij ontmoetingen van nog geen week geleden, al weer was vergeten. Dat gold met name voor ontmoetingen die hij in de betreffende week als detail ervoer – details vergeet je meteen. Als die details later een hoofdlijn blijken te zijn, is de kans dus groot dat je geheugen je in de steek laat. Bovendien: je kunt iets al als detail ervaren omdat net die week andere dingen belangrijker zijn.

In de politieke pressure cooker

Wat voor Clinton geldt, geldt voor iedereen in de politieke pressure cooker. Dus stel, er wordt gevraagd of je een document hebt gezien­­. Misschien weet je zeker dat je het nooit gezien hebt. Maar je weet ook zeker dat je nooit zeker weet of je het niet gezien hebt. Wellicht heb je het indertijd als detail ervaren. Dus gebruik je dat veilige frame ‘geen herinnering aan’.

Als jij je iets niet herinnert en het blijkt toch zo te zijn, dan volgt vaak een hard oordeel: je hebt gelogen of bent ongeloofwaardig. Hoe harder dat oordeel, hoe onzekerder je wordt over je geheugen. En hoe verleidelijker het wordt om het frame ‘geen herinnering aan’ te gebruiken. Het is een vicieuze cirkel en dus gaan we dat frame nog veel horen.