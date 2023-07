Waarom no-flyzones boven Oekraïne ook in ons nationale belang zijn

De Russische agressie tegen Oekraïne heeft steeds meer gevolgen buiten Oost-Europa. Dat maakt het volgens politiek analist Andreas Umland waard om nog eens te kijken naar Kievs verzoek om een no-fly-zone in te stellen.

De Russische agressie tegen Oekraïne heeft steeds meer gevolgen buiten Oost-Europa. Dat maakt het waard om nog eens te kijken naar Kievs verzoek, van pal na het begin van de grootschalige invasie vorig jaar, om een no-flyzone in te stellen, een verbod op onder meer raketten boven Oekraïne.

De Navo en haar lidstaten voelden destijds weliswaar mee met Oekraïne, maar ze verwierpen het voorstel om een no-flyzone in te stellen als te riskant. Zelfs het gedeeltelijk inwilligen van het verzoek, door bijvoorbeeld bepaalde delen van het westelijke achterland van Oekraïne tot no-flyzone uit te roepen, werd gezien als niet in het nationale belang van de Navo-lidstaten. Deze redenering was al twijfelachtig in 2022, op dit moment is ze nog dubieuzer.

De westerse inzet van gevechtsvliegtuigen en luchtafweergeschut boven het achterland van Oekraïne zou niet alleen een Oekraïense noodkreet stillen, maar ook essentiële belangen van veel andere landen beschermen. Territoriaal afgebakende vliegverboden moeten objecten, steden en gebieden beschermen die buiten de huidige gevechtsgebieden liggen en van groot belang zijn voor andere Europese staten. Zulke beperkte hulp zou natuurlijk niet resulteren in een direct gevecht met Russische piloten of grondtroepen.

Vier redenen

De nationale belangen van Oekraïne en van veel andere landen in de wereld lopen op tenminste vier manieren parallel.

Ten eerste is Oekraïnes vermogen om voedsel en vooral graan te oogsten en te exporteren nauw verbonden met urgente humanitaire kwesties. Deze voedselproductie is noodzakelijk voor het behoud van stabiliteit en orde wereldwijd. Een voedseltekort en nieuwe prijsstijgingen van basisvoedingsmiddelen als meel en brood kunnen wereldwijd leiden tot instabiele regeringen, onlusten, migratiestromen, de opkomst van xenofobie en zelfs (burger)oorlogen.

De inzet van luchtmacht en luchtafweer van Navo-lidstaten en anderen om Oekraïne te helpen de eigen voedselproductie en -export veilig te stellen is dus niet alleen een kwestie van empathie of liefdadigheid voor de Oekraïners. Het voorkomen van honger en de destructieve gevolgen daarvan voor de wereldorde rechtvaardigt die inzet voldoende. Daarvoor is het niet eens nodig om het Oekraïense verzoek te noemen.

Ten tweede heeft Rusland de Oekraïense kerncentrales − waaronder de ter ziele gegane kerncentrale van Tsjernobyl − herhaaldelijk gebruikt als doelwitten en instrumenten van militaire activiteiten. Dat gedrag veroorzaakt grensoverschrijdende risico’s voor de gezondheid van miljoenen Oekraïners, maar ook van burgers van Navo-lidstaten.

Het is de hoogste tijd dat de Navo en haar lidstaten direct betrokken raken om een herhaling van de fall-out van de Tsjernobylramp in 1986 te voorkomen. Ook hier hoeft Kievs verzoek om een vliegverbod niet genoemd te worden als rechtvaardiging voor de militaire inzet van de Navo en andere bondgenoten in het Oekraïense luchtruim.

Tientallen ambassades en consulaten zijn in Kiev gevestigd

Ten derde is Kiev regelmatig doelwit van Russische raketten- en drones, die zuiver civiele infrastructuur hebben getroffen en burgers hebben gedood. Tientallen ambassades en consulaten zijn in Kiev gevestigd, evenals kantoren van talloze westerse en niet-westerse gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Talloze diplomaten en andere functionarissen in Kiev vertegenwoordigen landen met geavanceerde lucht- en luchtafweermachten, maar zij kunnen daar noch op weg naar Kiev, noch in de stad op rekenen.

En niet in de laatste plaats: Oekraïne is bezig met een herstel-, moderniserings- en europeaniseringscampagne, met steeds meer westerse en niet-westerse buitenlandse investeringen en aanwezigheid in het hele land. Miljarden euro’s belastinggeld zullen worden gestoken in de ontmijning en wederopbouw van het land. Dit vergroot het nationale belang van veel betrokken landen bij de basisveiligheid in Oekraïne.

Als Ruslands terreurcampagne met raketten en drones doorgaat, zullen westerse regeringen en burgers zich afvragen of de door hen gefinancierde projecten wel een duurzaam effect hebben.

Ook particuliere investeringen zullen de Oekraïense economie helpen opleven, ondanks ingewikkelde verzekeringskwesties. Kantoor- en fabrieksgebouwen, met buitenlandse hulp nieuw gebouwd of gerenoveerd, moeten beschermd worden tegen Russische luchtaanvallen.

Escalatie is twijfelachtig

Veel waarnemers zien de invoering van door het Westen gesteunde no-flygebieden, zelfs boven het achterland van Oekraïne, als een rechtstreekse weg naar de Derde Wereldoorlog. Maar een dergelijke escalatie is twijfelachtig, zolang westerse troepen niet betrokken raken bij frontgevechten.

Rusland heeft geen bemande gevechtsvliegtuigen ingezet voor zijn invallen in het luchtruim van het achterland van Oekraïne. De terreuraanvallen op steden gebeuren uitsluitend met raketten en drones. Als westerse gevechtsvliegtuigen, luchtafweerraketten of kogels Russische drones of raketten raken, doden ze geen Russische soldaten.

Een nieuw internationaal debat over het oude verzoek van Oekraïne is noodzakelijk: tussen regeringen, parlementen, militaire experts en in de media. In deze debatten moeten de kosten, baten en risico’s worden afgewogen van varianten op het oorspronkelijke idee van Kiev.

Een rationele beoordeling van de nieuwe situatie in 2023 moet duidelijk maken welke essentiële belangen van westerse- en andere landen op het spel staan, en wat er gewonnen en verloren wordt met de instelling van no-flygebieden. Op basis hiervan moet een organisatie zoals de VN, de Navo en de EU, of een coalitie van bereidwilligen, overgaan tot handelen.

Andreas Umland analist Zweeds Instituut voor Internationale Zaken

