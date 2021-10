Waarom Nederlandse schrijvers Abdulrazak Gurnah niet kennen

Op de dag dat de Tanzaniaanse schrijver Abdulrazak Gurnah de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg toegekend, plaatste hij een tweet: ‘Ik draag deze prijs op aan Afrika, Afrikanen en al mijn lezers’.

Tussen die lezers zitten weinig Nederlandse schrijvers. Op Twitter werden er wat flauwe grappen gemaakt over de onbekendheid van de bekroonde auteur. Nederlandse schrijvers zijn geen grote lezers van wereldliteratuur, omdat dan moet worden opgegeven wat de Nederlandse schrijver het meest koestert: zijn cynisme en vooringenomenheid. De Nederlandse schrijver is niet in staat om buiten zijn trauma om te lezen. Nieuwsgierigheid naar de Afrikaanse, Aziatische of Arabische literatuur is bijna nihil. Nieuwsgierigheid verdraagt zich slecht met cynisme.

De Nederlandse schrijver zit aan het infuus van de Angelsaksische literatuur, verdoofd. De nieuwe Jonathan Franzen, een middelmatige familieroman, wordt gevierd als een overwinning. Door onwetendheid over wat er nog meer in de Republiek der Letteren speelt, kunnen elk half jaar Amerikaanse romans vol weltschmerz als meesterwerk worden onthaald. Vroeger kocht ik die boeken, ik volgde de hype, totdat ik erachter kwam dat het omslag mooier was dan de inhoud.

Onze literatuur zal wereldliteratuur zijn of zal niet zijn. Helaas kijken Nederlandse schrijvers neer op literatuur uit niet-westerse culturen, anders kan ik niet verklaren waarom het rond deze schrijvers zo stil is. En ze zo weinig worden gelezen.

Buitenliteraire argumenten

En helaas hoor ik al 25 jaar van Nederlandse auteurs ongezonde blabla over auteurs van kleur. Auteurs van kleur worden gewantrouwd, er wordt altijd een buitenliterair argument bijgehaald om hun opkomst te verklaren. Ze kunnen niet schrijven. Ze hebben redacteuren die voor ze schrijven. Ze halen altijd hun afkomst erbij: ook een veelgehoord argument. Maar als een Nederlandse auteur ook maar een exotische bloedverwant in de stamboom heeft, dan zal hij daar als eerste op leeglopen. Dan mag het ineens wel. Schrijvers als Nuruddin Farah, Tahar Ben Jelloun, Elias Khoury, Adonis, Assia Djebar: onbekende namen voor het gros van de Nederlandse auteurs. En dat zal zo blijven.

Willen we de wereld begrijpen, dan zullen we de literatuur van de wereld moeten lezen. Anders komen we er nooit achter waarom mensen verhuizen, op de vlucht slaan of op een gammel bootje springen. Maar laten we niet denken dat de Afrikaanse auteurs die boeken maken om ons van ons schuldgevoel te verlossen. Er zijn meer lezingen van de wereld dan alleen de onze. De ander heeft een verhaal te vertellen. En die literatuur is interessanter dan wat wij hier in het Westen bij elkaar tikken.

De boeken van Gurnah zijn op dit moment uitverkocht. Volg wel de Nobelprijs-hype, maar lees in afwachting van de bestelling gerust de broeierige roman Stilte is mijn moedertaal van de Eritrese-Britse schrijver Sulaiman Addonia. Een roman waarin de botten kraken. In een vluchtelingenkamp in Soedan moeten broer en zus zich temidden van geweld en achterdocht zien te redden. Een roman die werelden bevat.

Gurnah wordt door het Nobelprijscomité geprezen om zijn verbeeldingskracht, die laat zien hoe kolonialisme en conflict mensen tot vluchtelingen hebben gemaakt. Addonia zet dat project voort en laat zien hoe het wisselgeld van de voortvluchtige mens zijn lichaam is. Een roman die onder je huid kruipt.