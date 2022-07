Waarom nam Caroline van der Plas geen afstand van Trump?

Nooit meer iets van Donald Trump te hoeven horen, niets van hem te hoeven lezen, geen woord aan hem te hoeven wijden – een tijdje leek het te lukken. Maar nee, het klopt: aan alle goede dingen komt een eind. In de VS beheerst de kampioen van de politieke destructie weer volop het nieuws, zowel door het onderzoek naar de couppoging van 6 januari 2021, waarbij hij zijn aanhangers ophitste het Capitool te bestormen, als door zijn manoeuvres om bij de volgende presidentsverkiezingen weer kandidaat te worden voor de Republikeinen.

Ik geloof niet dat dat hem gaat lukken, maar ja, zes jaar geleden geloofde ik dat ook niet, en niet alleen werd hij wel degelijk kandidaat, hij won ook nog de verkiezingen. Opgestuwd door de golven van onvrede, angst en woede die over de wereld trekken, presenteert Trump zich nu als opperhoofd van een internationale opstand tegen het establishment. Overal ziet hij medestrijders, ook in Nederland. “We steunen de vreedzame, Nederlandse boeren die dapper strijden voor hun vrijheid. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt”, zei hij zondag. Zijn aanhangers – ik sprak sommige van hen twee weken geleden vlak bij het Witte Huis, waar ze permanent demonstreren – zijn ervan overtuigd dat in Nederland een machtswisseling ophanden is. “Heb je het niet gehoord? Jullie boeren nemen de macht over! Fantastic!”

Iets kleins in het Trumpiaanse spektakelstuk

Intussen vond er gisteren iets kleins plaats in het Trumpiaanse spektakelstuk, iets buiten het zicht van de camera’s. Ik wil het toch noemen, omdat ik denk dat dit ‘kleins’ minstens net zoveel zegt als al het ‘grote’. Wat er gebeurde was dit: de 48-jarige Steven Lopez werd, 33 jaar na dato, vrijgesproken van een overval in het Central Park van New York, waarvoor hij vanaf zijn vijftiende drie jaar gevangen zat. Hij bekende deze overval in een deal met justitie; had hij dat niet gedaan, dan was hem verkrachting ten laste gelegd.

Vijf andere jongens, net als Lopez zwart of gekleurd, kregen vanwege diezelfde verkrachting veel langere gevangenisstraffen – zij werden bekend als de Central Park Five. In 2002 liep de werkelijke dader van de verkrachting tegen de lamp, wat een proces van rehabilitatie in werking zette voor de vijf veroordeelde jongens. Steven Lopez viel daarbuiten, zijn afgedwongen bekentenis van ‘slechts’ een overval, bleef staan. Tot gisteren dus, en nu is ook zijn blazoen geheel gezuiverd.

Als het aan Trump lag, waren deze jongens geëxecuteerd

Wat heeft dit met Donald Trump te maken? Welnu, als het aan hem gelegen had, waren al deze jongens geëindigd op de elektrische stoel. Na hun arrestatie publiceerde hij een paginagrote advertentie in vier kranten waarin hij de doodstraf voor hen eiste. En ook nadat ze waren vrijgesproken, bleef hij vasthouden aan hun schuld, tot in 2016 aan toe.

Deze man schaart zich dus achter de Nederlandse boeren. Daar kunnen die boeren niks aan doen. Maar iedereen weet wie hij is, ook zonder bovenstaande geschiedenis te kennen. En daarom is de vraag gerechtvaardigd waarom het BBB-aanvoerder Caroline van der Plas niet lukte om maandag bij OP1 simpelweg iets te zeggen als: “Wij voeren onze strijd binnen de democratie en laten ons niet kapen door iemand als Donald Trump”. Waar draaide ze omheen?